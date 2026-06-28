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日本東京澀谷街頭有成人影片製作團隊，在路上讓女性穿戴挖洞紙箱，隨機尋找路人拍片，讓民眾伸手進入紙箱觸碰摸胸，藉此拍攝民眾反應，這一企劃被日本警方盯上，日前已將包含一名女子在內等3人影片團隊逮捕。該名女性的身分也被達人揭曉，竟是AV女優赤坂桃子（CHIYU）。綜合日媒報導，警視廳逮捕到相關涉案人員，調查發現，自去年6月起，這3人在東京澀谷街頭進行猥褻行為，女性在裸露胸部的狀態下，以紙箱遮住上半身，再讓路人將手伸入紙箱內觸摸胸部，並將影片上傳至社群平台，包含TikTok在內等平台，總共約多達8億觀看，並透過廣告收益以及會員網站販售影片，藉此獲利約1000萬日圓。遭移送的對象為居住於東京都品川區及橫濱市、年齡介於27歲至37歲的3名男女。警方以涉嫌違反《東京都防止滋擾條例》，將3人移送檢方偵辦。女子身分也隨之曝光，AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》發文提到，這名紙箱女是曾在2022年出道的AV女優CHIYU，她當年出道時以「母乳人妻」出道，不過後來發展並不好，也曾換藝名再出發，改名為「星宇宙」。但存在感仍愈來愈薄弱。一劍浣春秋指出，她後來就改拍無碼AV，作品包含FC2-PPV-4512617，FC2-PPV-4527468，FC2-PPV-4549341，後來亦曾加入無碼片商加勒比，同時藝名也變成了赤坂桃子，最後變成這種靠流量賺錢的「網黃」，他認為，CHIYU為了錢什麼都做，再加上大量靠流量搏收入的同人AV女優，未來還會看到很多這種類似的案例。