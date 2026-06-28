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2026年底選戰逼近，桃園市長張善政爭取連任，民進黨派出前法務部政務次長黃世杰出戰，但雙方的選戰焦點，意外落在前市長鄭文燦身上。桃園龜山區幸福國中操場開工，讓地方鄉親等了20年的大喜事，引爆藍綠隔空交火，民進黨議員陳雅倫臉書發文強調「有鄭市長的努力，才有今日張市長的動工典禮」，指稱鄭文燦當年送出都市計畫變更，是整個流程中「最費時、最重要卻不為人知的前置作業」，直言凡事起頭難，似乎將功勞歸給前朝，對此，國民黨龜山區議員參選人江冠妤隨即反擊，痛批「有一種不厚道，叫做選擇性地忽略事實」，質疑綠營把真正動工的張善政市府團隊當成路人甲。江冠妤在臉書火力全開，直言看到民進黨議員幾乎把功勞全數歸給鄭文燦，對於真正完成最後一哩路、做出最多努力的張善政市府團隊卻輕描淡寫，令人相當遺憾。她攤開時間軸反駁，幸福國中20年沒有操場，是因為土地問題始終無法突破，鄭文燦市府2019年啟動都市計畫變更後，案件長期停滯長達4年，直到張善政上任後做出關鍵決策，整個計畫才真正見到曙光，而「真正的轉折點，就是張市長決定保留福安宮、重新送審都市計畫」。江冠妤說明，張善政政府重新送審後，短短幾個月內便於2023年順利通過內政部都委會，更重要的是，張善政直接拍板編列約3億元經費完成土地取得，並指派王明鉅副市長跨局處協調、歷經數十場會議，一步步排除障礙，工程才真正具備開工條件。她開嗆「幾個月可以完成的事情，前一階段卻停滯了好幾年」，相信地方鄉親看得很清楚，誰讓操場真正動起來「龜山人自有公評」。這場校園操場引發的搶功大戰，讓桃園市長及議員選舉前哨戰的煙硝味越來越濃。