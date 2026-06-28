有議員直言「韓國足球最大的敵人就是足協」

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剛果民主共和國以3：1擊敗烏茲別克，韓國隊在第三名積分榜上的排名最終跌出前8

▲韓國隊在A組僅取得1勝2敗，隊最終以3分積分、負1的淨勝球數遺憾出局。（圖／美聯社／達志影像）

▲洪明甫總教練曾於2014年巴西世界盃後因戰績不佳下台，時隔12年再度回歸，卻沒能證明自己的執教能力。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽正式落幕，韓國國家足球隊的晉級夢碎。隨著G組、K組與L組最後一輪賽事結束，韓國隊在12個小組的第三名積分榜上，最終排名滑落至第10名，確認無緣32強淘汰賽。這不僅是韓國隊繼2018年後再度止步小組賽，在48隊參賽的擴軍賽制下，韓國隊最終排名僅列全賽事第34名，這份「史無前例」的慘淡成績單，被韓媒痛批為史上最恥辱的表現，韓國政壇賽後也對國內足壇進行通盤檢討，韓國隊在A組最終戰以0：1不敵南非後，全隊陷入長達三天的等待，最後結果卻讓球迷心碎。今日凌晨隨著，正式宣告淘汰。本屆賽事中，韓國隊在A組僅取得1勝2敗，雖然對捷克曾取得逆轉勝，但關鍵戰役不敵南非，加上後續其他小組的結果均不理想，韓國隊最終以3分積分、負1的淨勝球數遺憾出局。韓媒《金融新聞》評論指出，這份成績若以過往16強賽制換算，韓國隊甚至連進入會內賽的資格都沒有，此次出局堪稱「災難」般的結果。本次出局隨即在韓國政壇與社會引發軒然大波。面對輿論排山倒海的批評，韓國執政黨與在野黨難得展現高度共識，一致要求韓國足球協會（KFA）與總教練洪明甫負起全責，進行徹底改革。國民力量黨議員金承洙誓言將在國會文化體育觀光委員會中，徹底清查足協運作，並嚴正要求進行改革。同黨的射擊奧運金牌得主秦鍾午則直接喊話：「洪明甫監督，辛苦了，但為了韓國足球的未來，請您交出指揮棒。」共同民主黨議員宋永吉更直言：「韓國足球最大的敵人不是對手，而是充滿壟斷且不負責任的足協體系。」他強調，單靠會長辭職或修改章程已不足以解決問題，韓國足球需要的是「重啟重建」而非簡單的「修繕」。洪明甫總教練曾於2014年巴西世界盃後因戰績不佳下台，時隔12年再度回歸，卻沒能證明自己的執教能力。儘管足協提前兩年給予其組建團隊的時間，但在選帥過程的程序正義爭議、加上本屆賽事明顯缺乏戰術體系的指導下，南韓隊在場上顯得無力且迷惘。當家球星孫興慜在本屆賽事中表現疲軟，以0進球的尷尬數據結束了自己的第4屆世界盃。隨著代表團預計於30日返國，韓國足球面臨的將不僅是機場球迷的怒火，更是必須面對系統性崩壞的結構性難題。有韓國球迷在網路論壇上無奈哀嘆：「這不是技不如人，而是整個韓國足球系統病入膏肓。」