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根據美國媒體《The Consensus》報導，芝加哥公牛決定不向「最強172」河村勇輝提出合格報價（Qualifying Offer），意味著他將正式成為完全自由球員，可以與任何NBA球隊或海外球隊自由洽談合約，而公牛也將不再擁有優先續約權。這也是河村勇輝繼去年未獲曼菲斯灰熊隊合格報價後，連續兩年面臨相同處境。身高僅172公分的河村勇輝，在身高與對抗強度都很頂尖的最高籃球殿堂NBA中，面臨了極為嚴苛的防守考驗。只要他一踏上球場，往往會成為對手發動單打的戰術破綻。上個賽季他與公牛隊簽下雙向合約，季中一度遭遇腿部血栓的健康危機而短暫遭到裁撤，所幸康復後順利重新回歸球隊。然而在實戰發揮上，河村勇輝始終未能進入球隊的輪換陣容內，多在垃圾時間登場。上季他代表公牛隊出戰34場例行賽，在場均11.6分鐘的有限時間內，貢獻3.4分、1.8籃板、2.6助攻。雖然他展現出極為紮實的傳導基本功，曾在對陣獨行俠時單場飆進3記三分球砍下14分，但整體投籃命中率32.9%、三分球命中率29.7%的低迷效率，加上防守端的天生劣勢，仍是決定他難以在NBA站穩腳步的關鍵主因。相較於同樣在季中挑戰美職籃的亞洲新星、中國男籃中鋒楊瀚森上季場均出戰7分鐘，貢獻2.2分、1.5籃板、0.5助攻，投籃命中率31.0%，河村勇輝在傳統數據及命中率表現上雖然全面勝出，但在現實殘酷的NBA體系中，這樣的表現依舊難以打動管理階層給出一份標準的保障性合約。部分球隊簽下河村勇輝的本質仍帶有商業噱頭與票房考量，球迷往往帶著看「矮個子能打成什麼樣」的好奇心態進場。而根據NBA現行規則，球員只有生涯前三年能簽署雙向合約，已滿25歲的河村勇輝目前僅剩最後一個賽季符合雙向合約資格，若今年夏天未能獲得其他NBA球隊青睞，他的美職挑戰之路恐怕將被迫畫下句點。隨著公牛隊放棄優先權，河村勇輝的下一步備受關注。目前他已投入日本國家隊的訓練，此前他曾表態為專心尋求NBA合約將不會出戰即將到來的世界盃亞洲區資格賽。不過，隨著自由市場局勢瞬息萬變，若未能順利獲得新球隊的邀約，河村勇輝或許會重新考慮是否代表日本隊出征。屆時，日本男籃在資格賽的首場對手便將直接強碰宿敵中國男籃，無論最終他能否留在美國，這位亞洲頂級後衛的動向都將持續牽動整個亞洲籃壇。