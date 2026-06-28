2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）小組賽今（28）日落幕，東亞強權韓國確定止步小組賽，引發國內球迷不滿，要求總教練洪明甫下台。據韓媒報導，韓國將在今晚召開記者會，洪明甫的去留問題或許就會有答案；此外，韓媒以「擔心被砸雞蛋、扔麥芽糖」為標題，報導洪明甫30日與部分球員先行回國，但官方不會舉辦任何接機儀式，這是自2002年自家舉辦世界盃以來，首度沒有舉辦機場活動的情況下落寞返國。
韓國寫隊史世界盃最差成績 返國將不會辦接機儀式
據《首爾新聞》報導，寫下隊史最差成績的2026年世界盃韓國國家隊，將於6月30日低調返國，且不會有任何官方接機儀式。韓國足協今日表示，總教練洪明甫將與8名球員先行回國，抵達仁川機場後，將不會舉辦任何歡迎儀式。這是自2002年韓日世界盃以來，韓國隊在客場出征的世界盃賽事中，首次在沒有舉辦機場活動的情況下落寞返國。
韓媒指出，2014年巴西世界盃，韓國以1和2敗作收，被評為「史上最慘烈世界盃」，但回國時依然舉辦一場接機儀式，而當時同樣由洪明甫執掌兵符，結果現場有憤怒的球迷直接朝著教練與球員們大罵「扔麥芽糖（在韓國文化中有羞辱之意）」。
韓媒無情批判 直言這次連會內賽門票都沒拿到
而「韓國隊長」孫興慜並不會與洪明甫搭上同一班飛機，將與其他選手一起陸續返國，最晚7月1日全數抵達國門。韓媒無情批評，「此次是擴大48國參賽，若以過往32國參賽的舊制標準來看，國家隊這次的慘烈成績，簡直就等同於連會內賽門票都沒拿到。」再加上比賽中所展現的內容劣評如潮，預計接下來以洪明甫為首的韓國足球體制，將面臨排山倒海的輿論批判。
洪明甫是否會下台？ 今晚可能有答案
至於洪明甫的去留問題，今晚或許將有答案。據《京畿日報》報導，台灣時間23點30分，韓國將召開賽事總結記者會，洪明甫是否會在會中針對自己的「去留問題」發表立場，正受到外界高度關注。洪明甫於2024年接掌國家隊兵符，合約一路簽到2027年亞洲盃。然而，世界盃的成績向來被視為其中期考核的關鍵，因此不排除他在此次記者會上，會提及未來的計畫或對個人去留的表態。
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據《首爾新聞》報導，寫下隊史最差成績的2026年世界盃韓國國家隊，將於6月30日低調返國，且不會有任何官方接機儀式。韓國足協今日表示，總教練洪明甫將與8名球員先行回國，抵達仁川機場後，將不會舉辦任何歡迎儀式。這是自2002年韓日世界盃以來，韓國隊在客場出征的世界盃賽事中，首次在沒有舉辦機場活動的情況下落寞返國。
韓媒指出，2014年巴西世界盃，韓國以1和2敗作收，被評為「史上最慘烈世界盃」，但回國時依然舉辦一場接機儀式，而當時同樣由洪明甫執掌兵符，結果現場有憤怒的球迷直接朝著教練與球員們大罵「扔麥芽糖（在韓國文化中有羞辱之意）」。
韓媒無情批判 直言這次連會內賽門票都沒拿到
而「韓國隊長」孫興慜並不會與洪明甫搭上同一班飛機，將與其他選手一起陸續返國，最晚7月1日全數抵達國門。韓媒無情批評，「此次是擴大48國參賽，若以過往32國參賽的舊制標準來看，國家隊這次的慘烈成績，簡直就等同於連會內賽門票都沒拿到。」再加上比賽中所展現的內容劣評如潮，預計接下來以洪明甫為首的韓國足球體制，將面臨排山倒海的輿論批判。
洪明甫是否會下台？ 今晚可能有答案
至於洪明甫的去留問題，今晚或許將有答案。據《京畿日報》報導，台灣時間23點30分，韓國將召開賽事總結記者會，洪明甫是否會在會中針對自己的「去留問題」發表立場，正受到外界高度關注。洪明甫於2024年接掌國家隊兵符，合約一路簽到2027年亞洲盃。然而，世界盃的成績向來被視為其中期考核的關鍵，因此不排除他在此次記者會上，會提及未來的計畫或對個人去留的表態。
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