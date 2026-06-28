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▲6月28日下午3時40分雷達回波合成圖。（圖／中央氣象署）

午後對流發展，中部、北部注意局部雨！中央氣象署今（28）日下午3時43分發布大雷雨即時訊息，「基隆市、臺北市、新北市」有短延時強降雨發生，預計持續至下午5時13分。民眾需注意伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪水、河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、雷擊，且低能見度，外出開車特別小心。◾持續時間至17時13分◾陸上示警區域中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區板橋區、三重區、中和區、永和區、新店區、汐止區、瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、萬里區氣象署針對新北市北勢溪（坪林映像虎寮區），新北市北港溪（汐止柯子林），新北市基隆河（平溪望古瀑布），新北市永定溪（石碇蚯蚓坑），新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋），新北市逮魚堀溪,臺北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至17時43分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。◾警戒區域：新北市石碇區、新北市坪林區、新北市平溪區、新北市汐止區、臺北市士林區