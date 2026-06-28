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社會新鮮人保險理財3步驟

畢業季來臨，社會新鮮人即將展開職涯新篇章，隨著第一份薪水入袋，也將目光投向熱絡的資本市場，壽險業者提醒，在規劃理財大計的同時，也要做好生活基礎的風險保障，對於初入職場族群，建議掌握「先顧基礎、再補缺口，兼顧投資」的3步驟原則，循序建立個人化保障藍圖，也可善用保險工具並選擇兼具「基本保障＋財務規劃」雙軌並行的商品，以彈性規劃與逐步調整為核心，不僅有效控管預算，也隨人生不同階段持續優化配置。當今職涯發展多元且充滿變化，對於剛踏入職場的社會新鮮人，可能因工作、通勤及日常生活面臨的意外傷害與醫療支出，打亂生活秩序與財務規劃。安聯人壽建議，優先配置醫療險、意外險，用較低預算打好保險基礎；如果預算足夠，可再盤點自身需求，逐步強化癌症險及重大傷病險；最後，依人生不同階段搭配投資型保險商品，逐步打造專屬於自己的風險防護網，讓保費花在刀口上，先求有再求好首先，先顧基本，小資也能撐起關鍵保障。安聯人壽指出，雖然多數人擁有健保與勞保，但面對醫療通膨、疾病年輕化，醫療險可補足健保給付不足的自費支出，以減輕經濟壓力；意外險則涵蓋日常生活與通勤中的突發風險，當意外導致須就醫、停工，化身保戶堅強後盾，並可針對職業特性加強風險保障。安聯人壽建議，此階段的核心在於「小額保費撐起關鍵風險」，在事業成長期安心地追求目標與累積實力。再來是補缺口，保障愈早規劃愈有利。安聯人壽表示，健康管理成為年輕世代新顯學，當建立好基礎醫療防線後，行有餘力再運用癌症險與重大傷病險拉高防癌保障，並檢視保障內容是否涵蓋癌症（初期）及輕度與重度癌症等不同階段，確保在各類風險發生時皆能獲得相應理賠，建議利用定期險保費「低保費、高保障」的特性規劃保單，當面臨支付癌症、重大疾病的高昂醫療費用時，保險便發揮到相對應的風險轉移，避免醫療費用支出影響事業發展與財務規劃。當然，也要兼顧投資，安聯人壽表示，首次接觸保險與投資的年輕族群，由於投資型保單結合保險與投資特色，也可作為預算有限的社會新鮮人理財入門首選選項之一。未來將承擔家庭責任，建議可透過投資型保單中的變額萬能壽險兼顧保障與投資規劃；以提早準備退休為目標，建議可選擇年金險，長期投入與資產配置，掌握市場成長契機。