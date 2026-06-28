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麥當勞：大麥克免費！得來速熟客券7/1暑假回歸

粉包及其他非單獨銷售產品；熟客券兌換限於下次至得來速窗口消費時出示；兌換時間自7月1日至8月11日。



▲麥當勞大麥克免費吃！2026得來速熟客券7月1日暑假回歸。（圖／麥當勞提供） 漢堡王：1元加購吃雞薯條、雞塊！



漢堡王表示，迎接暑假，現在兩大速食優惠加菜：



◾️今6月28日最後一天！漢堡王「雞肉堡」單人套餐7折優惠；加碼可享「1元雞薯條」加購優惠（每份套餐限加點一份）



◾️即日起至7月20日，期間限定新品「黑醬系列」套餐也可享「1元6塊雞塊」加購優惠。



而漢堡王「稅後省一波」優惠券，即日起至6月30日最後兩天開吃：



◾️「買一送一」爽吃薯條、4塊雞塊、洋蔥圈、辣薯球、3入黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料。



◾️99元開吃「華鱈魚堡＋雙起士牛肉堡」、「經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡」、「洋蔥圈烤牛堡＋脆洋蔥牛肉堡」。



▲漢堡王黑醬風雲系列新品，現在有兩大1元加購優惠。（圖／漢堡王提供）



7月迎接暑假，麥當勞「免費吃大麥克」隱藏優惠回歸，騎車、開車到得來速免下車消費送熟客券，集滿3張就能0元兌換大麥克；漢堡王表示，現在也有1元加購爽吃雞薯條、雞塊，買一送一倒數速食優惠一次看。暑假麥當勞隱藏優惠回歸！提醒大家，消費不含醬包、