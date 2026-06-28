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張震嶽昨晚抱回了金曲獎最佳華語男歌手獎座，不過結果公布後，也有不少歌迷替盧廣仲抱屈，認為他《傷心早餐店》專輯展現了過往不同的唱腔，以及音樂詮釋方式，紛紛好奇「為什麼不是盧廣仲得獎？」對此，評審團主席黃韻玲也親自說明關鍵，認為盧廣仲這張專輯著重在用音樂呈現故事，歌聲僅像是襯托音樂性的存在，因此才沒有選擇盧廣仲是歌王。黃韻玲表示，《傷心早餐店》確實是一張非常出色的作品，「盧廣仲唱得非常好，可是他這一次好像有點把自己的設定，是退到音樂後面。」她認為，盧廣仲在這張專輯中刻意淡化個人特色，反而讓樂器的故事性、編曲層次以及音色更加突出，「他讓樂器的那些故事性、樂器的音色，其實是更凸顯於他的傳達。」黃韻玲的說法也引發網友共鳴，有歌迷分析指出，《傷心早餐店》不像盧廣仲過去全創作專輯，而是以演唱他人作品為主，甚至收錄兩首翻唱歌曲，雖然展現了他優秀的詮釋能力，但在「歌手個人特色」的展現上，相對沒有過去鮮明。至於最終奪下歌王的張震嶽，不少樂迷則認為，他歷經多年的音樂歷程後，在這張專輯中回歸最自然、最真實的創作狀態，不刻意炫技，而是以歲月累積的情感打動評審，最後成功脫穎而出。