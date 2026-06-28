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▲海巡署偵防分署高雄查緝隊據報查獲穩成168號漁船走私菸品。(記者黃守作攝)。

▲海巡署偵防分署高雄查緝隊在台南市安平漁港，查獲穩成168號漁船涉嫌走私菸品案。(圖／海巡署高雄查緝隊提供)

▲海巡署偵防分署高雄查緝隊在台南市安平漁港，查獲穩成168號漁船密艙入口，經破艙後起出769箱，計38萬4500包未稅菸品。(圖／海巡署高雄查緝隊提供)

海洋委員會海巡署偵防分署高雄查緝隊今(28)日宣布，偵防分署高雄查緝隊據報在台南市安平漁港，查獲穩成168號漁船涉嫌走私菸品案，起出769箱，計38萬4500包未稅菸品，並依法移送法辦。海巡署偵防分署高雄查緝隊隊長林益崧表示，偵防分署高雄查緝隊據報，會同偵防分署偵防查緝隊、鳳山查緝隊、台南查緝隊、屏東查緝隊、北門查緝隊、南部分署第11岸巡隊、第5岸巡隊及艦隊分署第4海巡隊等單位，在台南市安平漁港，查獲穩成168號漁船涉嫌走私菸品，起出769箱，計38萬4500包未稅菸品，偷漏關稅高達新台幣2200多萬元，乃將涉案嫌疑人依違反菸酒管理法移送法辦。林益崧說，偵防分署高雄查緝隊據報有漁船走私情資，隨即組成專案小組報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並展開長期蒐證，運用科技偵查及大數據分析等方式，進行監控及追查該犯罪集團動向，而在偵辦期間，該集團犯嫌警覺性高，以出海試船方式，企圖混淆海巡偵辦方向，乃致專案小組曾數次執行搜索查緝未果。林益崧並說，經海巡偵辦人員秉持鍥而不捨精神，持續投入偵查能量，透過情資整合及行動分析，進一步追查穩成168號漁船楊姓船長欲前往外海接駁私菸入境，待穩成168號漁船進港後，見事機成熟，乃由專案人員持台南地方法院核發的搜索票執行查緝行動，而在穩成168號漁船發現有密艙入口，經破艙後起出769箱，計38萬4500包未稅菸品，乃加以查扣處理。林益崧指出，私劣菸品未經檢驗合格，違法販售、運輸害人又害己，此次走私香菸藏放於漁船油槽內，儲存環境非常惡劣，倘若民眾誤用未經檢驗合格的香菸，有危害健康的疑慮，他籲請民眾應勇於檢舉結合治安單位戮力執行查緝走私工作，以積極維護國人身體健康及社會經濟穩定，民眾如發現不法，可隨時撥打「118」海巡免費服務專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安盡一份心力。