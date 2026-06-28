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相隔4年再購地 砸6.28億元整合廠區

設備投資同步加碼 近月資本支出逾27億元

注意股揭露4月獲利 EPS達13.95元

CPO布局持續推進 技術領先市場三個世代

法人看淡Q2營收 高階鏡頭需求有望支撐表現

法人看好2026年 摺疊iPhone助攻營運成長

光學鏡頭大廠大立光今年4月以來持續擴充產能布局，接連投入設備及不動產投資，配合廠區整合與未來產能需求。除了鞏固手機鏡頭本業，市場也看好大立光在共同封裝光學（CPO）領域的布局，為未來量產預作準備。大立光24日公告，董事會決議取得台中市南屯區文山段2筆土地及台中市南屯區工業區21路19號建物，土地面積約1,461.075坪，建物面積約1,532.425坪，交易總金額6.28億元。這也是大立光相隔逾四年後再度購地，主要作為廠區整合及未來發展預留空間。根據公告，交易對象為振鋒企業，取得土地面積4,830平方公尺（約1,461.075坪），建物面積5,065.87平方公尺（約1,532.425坪）。大立光前一次購地是在2022年3月，當時斥資約10億元，取得南屯區工業區18路土地及廠房，占地約3,049坪。如果回溯至2019年，公司曾多次大手筆獵地，其中最大一筆超過7,000坪，相較之下，此次購地規模為歷來最小。目前，大立光在台中共有十座自有廠房及一座租賃廠房。除購置土地外，大立光近期也持續增加資本支出，包括6月15日公告向大族激光訂購機器設備，交易金額約6.47億元；5月5日向中瑞工程取得廠務工程及設備，金額約5.03億元；4月20日向洋基工程取得廠務工程及設備，投資約15.44億元。因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，大立光同步揭露4月獲利，歸屬母公司業主淨利18.31億元，年增88.54%，每股盈餘13.95元，年增91.88%。大立光近年積極布局CPO新業務，利用自家光學主動對焦技術優勢，率先推出四層堆疊光纖陣列（FA）及雙排、80通道PMLA（整合稜鏡的微透鏡陣列）等零組件，聚焦6.4T高速傳輸應用，技術領先市場三個世代。針對CPO進展，董事長林恩平日前表示，公司目標於2026年9月前完成首條FA自動化試產線，屆時將邀請一家潛在FAU買主參觀，預估FA量產仍需六個月到一年。此外，法人機構表示，展望大立光今年營運，iPhone17系列機種已進入銷售生命周期尾聲，鏡頭將進入全年最淡一季；中國手機大客戶發表與Apple摺疊機尺寸相同的摺疊機以及強調拍照效果的高階機種，對高階鏡頭需求增加，減緩iPhone鏡頭出貨下滑的幅度，預估第2季營收142.5億元，季減8.3%，稅後淨利53.6億元，季減12.3%，EPS為41元。展望2026年，由於蘋果摺疊機發售可望抵銷iPhone下滑的銷量，帶動整體iPhone銷量持平；iPhone半導體零組件多為自製，iPhone抵抗成本上揚能力優於Android手機，因此，能依照原定計畫，升級高階機種主鏡頭為可變光圈鏡頭，可變光圈鏡頭因為需要多段光圈皆能精準對焦，需要增加檢測站數導致良率下降，因此鏡頭價格較高，預估2026年營收666.9億元，年增9%，稅後淨利247.6億元，年增16.3%，EPS為189.3元。