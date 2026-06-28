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DCG遭KC擊潰！狀態不佳屢遭逆轉

DCG選手陣容

KC選手陣容

▲歐洲LEC 賽區第二種子 KC本場系列賽表現力壓DCG，以3:0贏下比賽，明（29）日KC將對決T1。（圖／lolesports flickr）

▲KC陣容中上路Canna、中路kyeahoo都是韓援選手，因此在大邱比賽現場應援粉絲相當多。（圖／lolesports flickr）

MSI季中邀請賽6月29日賽程（台灣時間）

▲MSI季中邀請賽6月29日入圍賽賽程。（圖／lolesports）

英雄聯盟2026 MSI 季中邀請賽今（28）日入圍賽火熱開打，第二場比賽由LCP賽區台灣隊伍DCG對決歐洲LEC 賽區第二種子 KC，但DCG在這場系列賽表現相當不穩定，第一場、第三場比賽掌握前期優勢卻都遭到逆轉，最終DCG以0:3遭KC擊潰，明（29）日16點將對決北美賽區第二種子TL，輸家將成為今年MSI首支淘汰的隊伍。第一場雙方互有往來，DCG在打野POP9的李星亮眼發揮之下，拿下前期優勢，不過到了22分鐘DCG雖然吃下第一隻巴龍，但KC成功夾擊打出1換4團戰，這也成為DCG本場比賽開始潰敗的關鍵轉折點，後續幾波團戰雙方差距持續擴大，27分鐘已經被KC拉出7千多塊經濟優勢，隨後KC的AD凱特琳後期掌管了戰局，打出37.4K全場最高輸出，KC就在31分50秒點破DCG主堡，拿下1:0領先。第二場KC在前期就迅速掌握全局節奏，DCG前期中野、下路都被打出差距，16分鐘就打出1萬塊巨大經濟差距，人頭拉到10比0。直到17分鐘DCG才在混亂團戰中拿到對方AD的一顆人頭。終場KC就在25分鐘以31比3的巨大人頭比差距，拿下聽牌的第二個小局分。第三場比賽，DCG狀態稍微回升，雖然上路Flauren賽恩前期遭到Canna鱷魚單殺，但DCG隨後在9分鐘下路河道區打出一波重要的反開團戰，打出0換2，10分鐘DCG經濟領先1千3。不過14分鐘開始DCG又出現兩波大失誤，領先優勢隨即消失。17分鐘KC又打出超強拉扯團戰，打野Yike預示者開車接連撞了DCG下路外塔、中路外塔，KC連推兩塔，還拿了好幾顆人頭，瞬間領先2K經濟，逆轉本場比賽。25分鐘KC的打野Yike再度建功，悟空在中路開了一波神級團戰，打出0換4，順勢拿下巴龍，自此本場比賽風向底定，Yike悟空打出8/1/4的統治級戰績。本場比賽就在33分鐘，KC以25比14人頭比、7千9經濟差距擊敗DCG。