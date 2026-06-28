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立法院長韓國瑜率團訪美於昨日返台，而其在行程中會晤美國聯邦眾議院議長，討論議題重中之重就是台灣安全，也提到台美合作共同產製無人載具，但同時間藍白在立院卻杯葛無人機特別條例，立委王定宇表示，這會讓人覺得是在演哪一齣？讓人懷疑是在說一套做一套，因此期待院長韓國瑜能夠言行如一，發揮影響力，讓有關台灣安全以及無人機相關產業發展的契機的特別條例與預算能夠儘速通過。王定宇表示，院長韓國瑜率領跨黨派的訪美團要結束華府行程，過程中證實會晤美國聯邦眾議院議長麥克強生，這層級相當高，此次國會交流由藍綠白組成訪美團，會晤各層次官員、華府圈智庫以及40位參眾議員加上議長強生。王定宇表示，雙方討論重中之重就是台灣安全議題。包括美國對台軍售，希望能夠儘快核定最新一批的對台大筆軍售，不管是台灣之盾的整合系統，或更先進的軍事裝備等。另也提及台美合作共同產製無人載具，這是決定未來不管是經濟的發展，以及未來戰場上的新形態，台灣跟美國強強聯手，可以發展出更好的軍事供應鏈。王定宇指出，在在都顯示美國不管民主、共和，跨黨派對台灣安全的關心，以及對台灣國防安全預算的關切。特別是以藍白為首的在野黨，不斷刁難台灣的國防預算，不斷地杯葛阻擋台灣無人機特別預算及過去國防預算。王定宇提到，期待盟友的態度能夠影響藍白，特別當院長韓國瑜還在華府的時候，國民黨主席鄭麗文與黨鞭傅崐萁同樣地跟民眾黨聯手，阻擋行政院版的無人機特別條例，這讓人家覺得這是在演哪一齣？立院不分朝野代表跟美方談無人機產業合作，藍白卻在台灣聯手杯葛無人機特別條例，會讓人懷疑是說一套做一套。最後王定宇說，因此期待院長韓國瑜返台後，能夠言行如一、發揮影響力，讓有關台灣安全以及無人機相關產業發展的特別條例與預算能夠儘速通過。