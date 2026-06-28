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台灣人赴日詐騙或當詐騙車手案件，近年案件頻傳，日本京都市近日又有一名36歲台灣男子，涉嫌假冒警察，詐騙一名84歲的獨居老婦，以身份識別號碼遭盜用為名義，騙走417萬日圓現金，遭警方逮捕，姓名也被曝光。根據關西電視台報導，這名涉嫌詐欺被捕的嫌犯，現年36歲、居住地不詳、自稱從事塗裝工作，是來自台灣的男子陳宥羽（音譯，Chen You-Yu）。警方表示，本月2日下午3點左右，居住在京都市左京區獨居的84歲婦人，在家中市話接到一通自稱是警察的男子來電，對方聲稱：「您的個人身分識別號碼遭惡意盜用，您也有犯罪嫌疑，我們需要清查您帳戶裡的資金。」幾天後，同一名男子再度透過電話指示老婦，「請把帳戶裡的錢領出來準備好，負責的刑警會過去拿」，並要老婦把準備好的現金放進住宅一樓的信箱裡。婦人依照指示，將裝有417萬日圓的信封放在自家住宅的信箱中。隨後，於13日上午11點17分左右，一名陌生男子出現並將信箱中的現金取走。事後，婦人因察覺該名男子的穿著看起來不像警察，且隨後便與對方失去聯絡，懷疑自己遭遇詐騙，因而向警方報案求助。警方透過調閱監視器畫面等偵查手段，鎖定取走現金的男子身分，並於27日將嫌犯陳宥羽逮捕歸案。面對警方調查，陳嫌否認犯罪嫌疑，並辯稱：「我只是在京都觀光時，台灣的朋友拜託我去幫忙拿個東西，我才去拿的。」警方認為此案仍有其他涉案人士，為了釐清全案真相，目前正對案件發生的背景及幕後組織展開深入調查。