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藍白陣營計畫推出5項公投提案，打算與年底的地方大選合併舉行，其中民眾黨團主攻移轉投票與交通罰鍰專款專用，國民黨團則鎖定重啟核電、反廢死及鞭刑等高爭議議題。事實上，這些敏感議題，內部是否已經達成一致的聲音，仍然有疑問。民眾黨創黨主席柯文哲今（28）日出席民眾黨台北市議員林珍羽舉辦的「零距離同樂會」，黨內活動受訪時，直接對藍營提案開酸「平白被人嘲笑而已」。針對鞭刑、反廢死等提案，柯文哲直言，目前台灣司法的社會信任度僅剩下30%左右，在一個社會大眾普遍不信任司法體制的狀態下，去推動這些高爭議性的懲罰制度存在著巨大的盲點，自己常會忍不住想要嘲諷，呼籲各界應該先想辦法改善司法的社會信任度再來講。他更借用成語「皮之不存，毛將焉附」來比喻，強調如果連最根本的司法信任度都沒有了，此時硬要推動那些提案到底有什麼用，最後恐怕只是流於表面。他強調「先改善司法信任度再來吧！都沒人相信司法了，你還講什麼死刑、鞭刑？」面對綠營表態將全力阻擋藍白提出的公投案，柯文哲則強硬回嗆，公投本來就是一種直接民意的展現，更是過去民進黨核心的主張與價值。他指出，當年公投法在積極推動時，現任總統賴清德也是當時的主要推手之一，結果民進黨現在卻為了反對而提出很多抗議。柯文哲不禁感嘆，民進黨如今已經長成了當年他們自己最討厭的樣子，這讓他感到相當驚訝，或許真的如同老話所說「權力使人腐化」，現在的民進黨與他當年認識的創黨大老時期相比，已經完全不一樣。