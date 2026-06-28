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「到底從哪裡開始出錯的？什麼才是扯我們後腿的根本原因？現在是時候去梳理這段時間以來無數次提及的各種討論，並制定出根本性的解決對策了。」

「如果比起能力，更看重『是不是自己人』，進而選拔出無能的人出任指揮官，那結果可謂不言而喻。」

▲2026世界盃，韓國在小組賽淘汰，全國人民無法接受，要求總教練洪明甫下台。（圖／美聯社／達志影像）

他指出，先前已向大韓體育會和大韓足球協會等體育團體下達指示進行行政指導，要求取消由極少數代表參與的間接選舉制，全面導入由所有相關體育人共同參與的「直接選舉制」

「因為這種荒謬的事情讓國民承受深刻的失望，對此感到非常抱歉。為了避免類似事件再度發生，政府將迅速推進體育行政的改革。」

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）小組賽於今（28）日正式告一段落，備受矚目的韓國國家隊意外止步小組賽。由於戰績慘烈，韓國國內輿論瞬間炸鍋，紛紛要求足協改革、總教練洪明甫下台。對此，韓國文化體育觀光部長崔輝永在個人社群發文，承諾政府會挺身而出；韓國總統李在明也轉發該貼文，加註犀利的個人觀點並向全國人民道歉，「因為這種荒謬的事情讓國民承受深刻的失望，對此感到非常抱歉。為了避免類似事件再度發生，政府將迅速推進體育行政的改革。」韓國在世界盃爆冷出局，最終只拿下34名，文化體育觀光部長崔輝永隨後在個人社群平台X上發文坦言，「32強的希望幻滅了。儘管我們屏息凝神地守候到最後，結果依舊是小組賽遭到淘汰。真的太遺憾了。」崔輝永痛心地表示，內心痛楚得不知該如何是好，只能呆呆地望著天空，「陷入泥淖的韓國足球，現在我們必須收拾好心情，從最底層、最根本的地方重新開始。」崔輝永進一步提出疑問，同時他也向國民掛保證，政府絕對會挺身而出，「在全體國民的心再次凝聚的那一天到來之前，政府會挺身而出，全力做好所有能做的事。大韓民國足球雖然跌倒了，但我們誓言必將重新站起來。」這篇充滿沉痛決心的貼文，隨後也獲得韓國總統李在明親自轉發，並加註犀利的個人觀點。李在明表示，「崔輝永部長以及各位相關公務同仁，大家辛苦了。作為前任名譽職業足球球團老闆，同時也是精神上的『紅魔鬼（韓國國家隊球迷暱稱）』，對於這次意料之外的結果，我感到從傻眼變成了荒謬。」李在明感嘆，這次大崩盤再次證明了「人事即萬事」的道理，李在明直言，之所以會出現公私不分、私益凌駕於公益之上的荒謬人事任命，正是因為對人事權力擁有者的監督、制衡與問責機制完全失靈，或者是困難重重。李在明強調，歸根究底，任何組織都必須重視民主構成與控制，以及權限與責任的一致性，「在民間領域中建立民主的領導結構，並確立客觀的監督制衡體制，是本屆政府的核心國政課題。」，「據我所知，目前此政策正在順利執行當中。」李在明隨後痛批，為了確保營運的透明性、公正性與客觀性，建立嚴格的監督制衡系統，並對其行為與結果承擔相對應的責任，也是政府極為重要的課題，「這次讓國民感到無比虛脫與失落的世界盃會內賽小組賽出局悲劇，顯然是組織與人事失敗所導致的結果。」貼文最後，李在明向韓國國民致歉，並指出出征世界盃投入了大量的國民血稅與國家級支援力量，因此文化體育觀光部必須對此次事件的確切狀況與原因進行精準分析，並徹底落實防止重蹈覆轍的改善對策。他承諾，