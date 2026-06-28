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韓國瑜訪美7天6夜

▲立法院長韓國瑜訪美，今出席酒會和美眾議院前院長裴洛西同台。（圖／立委洪毓祥辦公室提供）

盧秀燕訪美11天10夜

▲盧秀燕與美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯合影。 （圖／台中市政府提供）

鄭麗文訪美16天15夜

▲國民黨主席鄭麗文拜會美國國會。（圖／國民黨提供）

韓國瑜訪美接待層級高 學者：典型的美國風險管理

立法院長韓國瑜訪美行已結束，在昨（27）日深夜9點多抵台，而在這7天6夜的行程中，韓院長不僅和美國戰爭部、白宮官員會見外，還見了40位國會議員、眾議院長強生，引發外界高度關注。因為這是繼2022年時任眾議院議長裴洛西訪台後，我國立法院長與美國眾院議長見面。不過，近半年來，國民黨大咖相繼訪美，包含國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕，因此相關行程、見面等級也被拿來檢視，被視為可能是2028國民黨內總統選戰的前哨戰。今年6月21日韓國瑜率跨黨派立委赴美訪問，並在駐美代表俞大㵢陪同下，與美國戰爭部、白宮官員會晤。其中最受矚目的人是國安會亞洲事務高級主任簡以榮（Ivan Kanapathy），他不僅曾隨美國總統川普出席川習會，也是美國知名台海安全與不對稱作戰研究專家。美方官員則對韓國瑜及跨黨派委員的來訪表達歡迎，並重申美國對台政策不變，將持續支持台灣強化防衛能力。此外，韓國瑜也與美國國會有非常深度的交流，與40位議員互動，也會晤亞利桑那州商務廳（ACA）廳長華森（Sandra Watson）。與智庫交流方面，「傳統基金會」（Heritage Foundation）執行副會長Derrick Morgan率領相關學者專家和韓國瑜進行座談。台中市長盧秀燕在3月11日率市政團隊赴美進行市政交流，分別會晤新罕布夏州曼徹斯特市長 Jay P. Ruais、馬里蘭州副州長米勒（Aruna Miller）及州務卿李鳳遷（Susan C. Lee）高層團隊。另外。也到華盛頓拜會美國眾議院「國會台灣連線」共同主席巴拉特（Mario Diaz-Balart），並在AIT華府總部執行理事藍鶯陪同下，會晤美國國務院及戰爭部高級官員。美國最具影響力的智庫「外交關係協會」邀請盧秀燕到紐約總部訪問，前AIT主席薄瑞光、前國務院亞太助卿羅素等人會見，獲得美方高度重視。而鄭麗文見過的「布魯金斯學會」資深學者卜睿哲(Richard Bush)、 「德國馬歇爾基金會」(GMF)印太計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)，盧秀燕也都有當面進行深度座談，與會者包括「美國企業研究所(AEI)」資深研究員古柏(Zack Cooper)及「史汀生中心」資深研究員孔明尚(Michael Cunningham)等9位華府重量級知名智庫學者。6月1日鄭麗文率黨部成員赴美國交流，是三人訪美時間最長的一人。16天內，鄭麗文拜會AIT華盛頓總部，原訂可能與國務院的官員會見，但最後覲見到了「科室」（Desk Officer）層級的官員。不過，遭國民黨否認，鄭麗文強調有見到該見的人，說了想說的話。至於國會議員拜會，鄭麗文透露見了10位國會議員，其中一人因為時間關係，最後僅用電話交流。此外，鄭麗文也到史丹佛大學胡佛研究所、美國外交關係協會、亞洲協會、國防重點會晤。同時，也在不少座談會中與卜睿哲、葛來儀、何瑞恩、柯慶生、林洋、史文等具代表性的亞太政策權威見面。回顧韓國瑜、盧秀燕、鄭麗文三人訪美，接待規格各有不同，旅美學者翁履中日前接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時就表示，美國長久以來就是以資歷來安排會面。但這次值得關注的是，韓國瑜訪美最重要的訊號不是「美國支持國民黨」，更不是「美國不支持民進黨」，而是美國再次提醒台灣：華府支持的是美國利益，不是台灣任何一個政黨。這樣的做法不是偏袒國民黨，而是典型的美國風險管理。翁履中說，韓國瑜以立法院長身分在美國國會山莊會見眾議院議長強森，這件事不能只用「藍綠勝負」來看，而是美國會知道韓國瑜是國民黨，在野陣營在立法院握有多數，美國若真的在乎台灣防衛能力，就一定要和立法院多數溝通。因此，對美國來說，他們的利益是見到台灣兩黨合理競爭，不是某一黨永遠壟斷對美關係。若執政黨無法讓在野黨配合，美國就會認為需要自己來溝通。翁履中提醒，美國不是台灣政黨政治的裁判，也不是任何政黨的啦啦隊，美方真正在意的是台灣能不能通過該通過的預算、執行該執行的軍購、讓無人機、半導體、非紅供應鏈與台美經貿合作落地以及美中競爭中維持穩定，而不是讓國內政治內耗拖垮台灣的戰略價值？台灣需要更理性的看清美中關係，不是看誰比較會喊親美或是和中，而是誰有能力釐清外部的大國勢力如何看待台灣，如何角力，以及如何在不付出過多台灣利益的情況下，爭取大國角力下的空間！