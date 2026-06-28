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無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費、非法輸入中國醫療器材等案，本月初遭檢方起訴並求刑12年6月刑期，昨日其現身原住民鄉親座談會，替國民黨新北市長參選人李四川站台引發熱議。對此民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（28）日表示，每一個候選人要選擇什麼樣的人來為他助選，尊重其價值選擇，那已經進入司法的案件，就讓司法來處理與調查，不多做評論。對於高金素梅替對手站台引發熱議，蘇巧慧今日受訪表示，每一個候選人要選擇什麼樣的人來為他助選，尊重其價值選擇。那已經進入司法的案件，就讓司法來處理與調查，不多做評論。至於原住民政見，蘇巧慧說，自己身為原住民族媳婦，真的希望和家人一起，讓這個社會能夠對原住民族能夠更了解，自我認同也能夠更增強。蘇巧慧說，希望能夠以身為原民為榮、為傲，也希望整個社會能夠支持原民族群，讓生活更好、文化傳承，制度也可以來繼續，「讓我們的族群在這個社會和大家共榮共好」。