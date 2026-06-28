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因強降雨造成台南市部分地區積淹水，臺南市長黃偉哲特別指示環保局全力投入環境整復，協助在地企業與市民儘速恢復正常生活與生產，考量仁德太乙工業區內仍有部分廠商面臨淹水後的清理困境，臺南市政府持續主動關懷工業區復原現況，並緊密對接相關需求，環保局連日調派大量人力機具進駐，積極協助廠區進行民生與泡水廢棄物去化，使其盡速恢復正軌。環保局表示，為了讓工業區及周圍受災環境盡速恢復原貌，環保局清潔同仁從星期五下午即全力投入清運工作，6月26日仁德區隊清運17公噸淹水廢棄物，6月27日（六）仁德區隊出勤 5輛抓斗車、2輛垃圾車，共清運 20車次，針對轄內淹水區域之廢棄物及泡水傢俱加強清理，清理約 85公噸。6月28日仁德區隊持續不懈，再出勤 4輛抓斗車 及 2輛垃圾車，共清運 16車次，全力針對太乙工業區及轄內淹水區域進行衝刺清理，清理約 60公噸 廢棄物與泡水傢俱（其中太乙工業區之廢棄物即佔約 16公噸），兩日累計已清運約162公噸廢棄物，有效加速災後環境整復進度。環保局呼籲，請廠商先將泡水廢棄物與一般垃圾分類以利清運。環保局後續仍會持續協助太乙工業區的清運問題，全力加速復原進度，讓廠區盡快恢復往常運作與生產秩序。