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▲拜仁慕尼黑球星阿方索·戴維斯（Alphonso Davies）預計將在本場復出，是加拿大鋒線戰力上一大加分。（圖／美聯社／達志影像）

最推薦組合：開小分

誰能取勝：加拿大

📍大膽讓球挑戰：加拿大讓1.5球

球員個人表現：戴維進球

▲南非隊是小組賽的最大驚喜。在首戰2球敗給墨西哥且吃到2張紅牌的劣勢下，硬是憑藉1：1戰平捷克，以及末輪1：0爆冷氣走韓國，驚險奪下A組第2名。（圖／美聯社／達志影像）

2026年FIFA世界盃正式告別小組賽，一場定生死的32強淘汰賽火熱開打！本屆首場淘汰賽將於台灣時間29日凌晨3點（當地時間28日下午3點），在美國加州的SoFi體育場爆發。由共同主辦國之一「楓葉軍團」加拿大，跨越國境南下迎戰非洲最大黑馬「巴發納巴發納」南非隊。這場比賽對雙方而言都是全新領域，兩國歷史上均是首度闖進世界盃淘汰賽。外界與足壇專家普遍看好實力更占優勢的加拿大能順利勝出，並強烈推薦一組穩健的運彩組合。加拿大在小組賽階段表現可圈可點，首戰1：1逼平波士尼亞與赫塞哥維納，次輪更以6：0血洗卡達奪下隊史世足首勝。雖然末輪以1：2惜敗給瑞士、痛失B組龍頭，但仍以小組第2順利晉級。這場失利也讓加拿大必須離開主場溫哥華，移師至南加州作戰。好消息是，因大腿後側肌群受傷而缺席整個小組賽的拜仁慕尼黑頂級球星阿方索·戴維斯（Alphonso Davies），此役被爆出將迎來本屆世界盃的個人首秀，他的回歸將為總教練傑西·馬爾施（Jesse Marsch）的進攻體系注入最強強心針。對手南非隊則是小組賽的最大驚喜。他們在首戰2球敗給墨西哥且吃到2張紅牌的劣勢下，硬是憑藉1：1戰平捷克，以及末輪1：0爆冷氣走韓國，驚險奪下A組第2名。今晚雖然防線大將莫科埃納（Teboho Mokoena）解禁復出，但核心前鋒茨瓦內（Themba Zwane）仍因紅牌遭到延長禁賽。面對實力高出一截且攻守數據高居本屆前列的加拿大，南非預計將採取極其保守的密集防守。針對這場歷史性的淘汰賽，包含《The Athletic》、FOX體育與《Covers》在內的多位國際主流媒體分析師，紛紛點出了淘汰賽階段「求穩防守」的特質，並給出了高度一致的投注推薦。國外分析師丹·桑塔羅米塔（Dan Santaromita）與克里斯·瓦西爾（Chris Vasile）均指出，進入一戰定生死的淘汰賽後，賽事節奏將與小組賽的大開大闔截然不同，兩隊都會採取極度謹慎、避免失誤的策略。南非最近7場比賽有6場的總進球數低於2.5球，其成功的關鍵正是依賴緊湊防守並捕捉極少數的反擊機會。而加拿大在進攻期望值差（+1.77 xGD）雖然高居本屆第一，但面對南非的鐵桶陣，高機率演變成一場艱難的破防消耗戰。加拿大實力還是更勝一籌，儘管加拿大控球大部分時間的打法，剛好可以讓南非發揮所長，但後者發揮不穩定的問題在淘汰賽應該會更嚴重。因此加拿大獨贏（賠率約-140至-143）、全場總進球數低於2.5球（賠率約-150至-154）。兩者結合是專家眼中的最佳穩健組合。運彩分析師伊恩·麥克米蘭（Iain MacMillan）則抱持不同看法，他認為加拿大的壓迫式球風能完全克制南非。他力挺加拿大讓1.5球過盤（賠率+210），並看好前鋒拉林（Cyle Larin）隨時進球（賠率+180）。專家維克·喬克希（Vik Chokshi）認為，若阿方索·戴維斯狀態未達顛峰，加拿大的進攻箭頭將完全聚焦在當家球星喬納森·戴維（Jonathan David）身上，看好他能隨時進球（賠率+165）。兩隊預期先發陣容加拿大（4-4-2）：克雷波；阿方索·戴維斯、德福熱羅勒、康內留斯、阿利斯特爾·約翰斯頓；阿哈邁德、史蒂芬·尤斯塔基奧、薩利巴、布坎南；拉林、喬納森·戴維。南非（4-2-3-1）：威廉斯；莫迪巴、姆博卡齊、奧孔、穆道；莫科埃納、姆巴塔；阿波利斯、莫福肯、馬塞科；馬克戈帕。目前博彩盤口開出加拿大在常規時間內奪勝的賠率為-143，晉級16強的隱含機率高達75%。東道主加拿大今晚誓言在洛杉磯結束南非的灰姑娘之旅，昂首挺進世界盃16強。