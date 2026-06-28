隨著智慧型手機全面普及、通訊軟體蓬勃發展，手機市話功能越來越式微，功能幾乎只剩下跟陌生人聯繫，或是接到煩人的推銷電話而已。不過，近期有民眾在社群平台上分享了一個「神秘號碼」，只要隨時打過去，裡面就會有一個聲音精準地告訴你現在的時間。這個號碼正是「117」，不僅意外引出大批網友的時代回憶，更揭開了台灣報時系統運作的超強技術。
117報時台成世代溝通隔閡！過來人憶：童年超愛打
日前有一名網友在社群平台 Threads 上發文分享：「孩子們，我要跟你們說件事，你們絕對不會相信。曾經有一個電話號碼，你可以隨時打過去，裡面只有一個聲音告訴你現在的準確時間，我沒開玩笑。」
時代變遷讓市話報時功能引發廣大網友的熱烈迴響，許多網友紛紛湧入留言憶當年，「以前只有手錶或家裡時鐘，久了一定會偏差。要打電話聽『下面音響，中原標準時間嘟嘟嘟～滴 X 點 X 分 X 秒整』，然後跟著調時鐘到整數，這是我阿嬤教的」、「117現在還有，搶票很好用」、「幼稚園的時候很喜歡打 117，是我唯一可以親手按按鍵撥出去的電話～聽完報時再心滿意足地掛掉」、「以前搶圖書館位子的時候必打 117！因為位子一位難求，要看準精確時間搶位」、「現在手機會自動跟標準時間同步，還有網路上精準的標準時間，所以打電話的服務可能真的會漸漸消失吧？」
更有過來人感嘆，「有人知道電話直接撥打『117』是什麼嗎？」他表示，問了周遭的同事們，竟只有一位有共鳴，其他人甚至反問「為什麼查時間需要打電話？」這讓他不禁感嘆，自己也才 33 歲，到現在仍沒想通，直呼求時空旅人帶大家回到還有「報時台」的年代。
揭開117報時台精準秘密！台灣改良研發自動播報系統
事實上，大家口中熟悉的 117 報時台，背後可是大有來頭。據「國家時間與頻率標準實驗室」的資料，在台灣只要撥打「117」，就會聽到語音報時：「下面音響 XX 點 XX 分 XX 秒」，緊接著而來的「嗶」聲，正是代表準確秒數的「準秒聲音標誌（On-Time Marker, OTM）」。
台灣報時播報中心位於台北市，而精準的時間來源則位於相距約 50 公里的「楊梅國家時頻實驗室」，確保廣播語音與「國家標準時間」保持絕對同步。這個語音播報後跟隨的「嗶」聲，信號頻率為 800Hz，長度 240 毫秒。每 10 秒就會廣播一次，每日 24 小時不間斷。
最早採用西德進口的「機械式」播報系統，但有誤報、準確度差且不易維護的缺點。自 1994 年起，全面改用國家時頻實驗室自行研發的「數位化自動播報系統」。保護系統使用切換機制來克服同步時間源的連線中斷，上線設備保護機制則使用備用設備，具自動偵測及切換功能來克服設備故障，如有異常，則立即產生告警信息，經由行動簡訊，及網際網路電子郵件通知維護人員，讓服務永不間斷。
內行人才知道！台灣超實用「特殊簡碼」總整理
事實上，除了上面的117報時台以及110報案專線、119消防專線以外，台灣還有大量的特殊通用簡碼服務，台灣大哥大、中華電信官網也做出相關整理，包含服務內容、費率計算整理，重點項目如下：
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日前有一名網友在社群平台 Threads 上發文分享：「孩子們，我要跟你們說件事，你們絕對不會相信。曾經有一個電話號碼，你可以隨時打過去，裡面只有一個聲音告訴你現在的準確時間，我沒開玩笑。」
時代變遷讓市話報時功能引發廣大網友的熱烈迴響，許多網友紛紛湧入留言憶當年，「以前只有手錶或家裡時鐘，久了一定會偏差。要打電話聽『下面音響，中原標準時間嘟嘟嘟～滴 X 點 X 分 X 秒整』，然後跟著調時鐘到整數，這是我阿嬤教的」、「117現在還有，搶票很好用」、「幼稚園的時候很喜歡打 117，是我唯一可以親手按按鍵撥出去的電話～聽完報時再心滿意足地掛掉」、「以前搶圖書館位子的時候必打 117！因為位子一位難求，要看準精確時間搶位」、「現在手機會自動跟標準時間同步，還有網路上精準的標準時間，所以打電話的服務可能真的會漸漸消失吧？」
揭開117報時台精準秘密！台灣改良研發自動播報系統
事實上，大家口中熟悉的 117 報時台，背後可是大有來頭。據「國家時間與頻率標準實驗室」的資料，在台灣只要撥打「117」，就會聽到語音報時：「下面音響 XX 點 XX 分 XX 秒」，緊接著而來的「嗶」聲，正是代表準確秒數的「準秒聲音標誌（On-Time Marker, OTM）」。
台灣報時播報中心位於台北市，而精準的時間來源則位於相距約 50 公里的「楊梅國家時頻實驗室」，確保廣播語音與「國家標準時間」保持絕對同步。這個語音播報後跟隨的「嗶」聲，信號頻率為 800Hz，長度 240 毫秒。每 10 秒就會廣播一次，每日 24 小時不間斷。
最早採用西德進口的「機械式」播報系統，但有誤報、準確度差且不易維護的缺點。自 1994 年起，全面改用國家時頻實驗室自行研發的「數位化自動播報系統」。保護系統使用切換機制來克服同步時間源的連線中斷，上線設備保護機制則使用備用設備，具自動偵測及切換功能來克服設備故障，如有異常，則立即產生告警信息，經由行動簡訊，及網際網路電子郵件通知維護人員，讓服務永不間斷。
內行人才知道！台灣超實用「特殊簡碼」總整理
事實上，除了上面的117報時台以及110報案專線、119消防專線以外，台灣還有大量的特殊通用簡碼服務，台灣大哥大、中華電信官網也做出相關整理，包含服務內容、費率計算整理，重點項目如下：
|號碼
|服務內容
|費率
|105、106
|查號台
|$8元/每通
|112
|緊急救難專線，無SIM卡(用戶識別卡)，手機尚有電力並在信號涵蓋範圍內即可撥打
|免費
|117
|報時專線
|依各資費方案網外通話費率計收
|118
|海巡服務專線
|免費
|165
|反詐騙諮詢專線
|$1元/分
|166
|國語氣象預報
|颱風警報期間免費，平時依各資費方案網外通話費率計收
|167
|閩、客、英語氣象預報
|颱風警報期間免費，平時依各資費方案網外通話費率計收
|168
|國道路況專線
|依各資費方案網外通話費率計收
|1910
|台灣自來水公司客服中心專線
|免費
|1911
|申告停電事故及獲知停電訊息服務專線
|免費