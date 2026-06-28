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萬里溪堰塞湖災情出現新進展。依據農業部林業及自然保育署花蓮分署今（28）日下午3時在萬里溪堰塞湖中央災害應變中心召開第四次情資研判暨工作會議說明，目前堰塞湖蓄水量約為總庫容量56%，加上未來3天降雨量有限，中央災害應變中心指揮官裁示，將萬里溪堰塞湖災害應變由現行紅色警戒調降為黃色警戒。林保署表示，今日上午已完成堰塞湖水位計投放作業，未來可更精確掌握水位及蓄水量變化，持續監測堰塞湖情形，作為後續防災應變的重要依據。配合紅色警戒解除，公路局宣布，台9線228K萬里溪橋自今日下午4時起恢復正常通行。公路局指出，若後續林保署再次發布紅色警戒，萬里溪橋封橋初期將採南、北向各保留一處內側車道供一般車輛通行，並嚴禁車輛停留，同時於橋梁兩端配置水位監看警戒人員；一旦接獲堰塞湖潰決通報或監測到水位明顯上升，將立即實施全面封橋，以確保用路人安全。公路局也提醒，颱風豪雨期間山區道路容易發生坍方、落石等災害，路況變化快速且難以掌握，建議民眾避免進入山區道路，並隨時留意道路管制資訊，提前規劃行程及應變措施。由於颱風過後山區道路仍具有高度不穩定性，災後搶修及搶通時間將視災情而定，請民眾避免受困滯留。公路局呼籲，用路人可透過公路局智慧化省道即時資訊服務網或下載「幸福公路APP」，以及收聽路況廣播，隨時掌握最新道路資訊，確保行車安全。