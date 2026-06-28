我是廣告 請繼續往下閱讀

A-Lin昨晚獨挑金曲獎主持大樑，活動中她拿著一袋手機，透露當晚會得獎的歌手手機都會被沒收，接著她隨機拿出一台折疊老人機並打開，沒想到上面居然寫下「該打瘦瘦針了」，因為懷疑那是最近瘦身有成的左光平的東西，並且現場開玩笑了一番，今（28）日左光平親自在社群喊冤，表示那手機真的不是自己的，是製作組所準備的道具。身為金曲獎評審團之一的左光平，今日稍早在Threads透露，為了避免得獎者提前被公開，因此活動當天手機確實被文化部給沒收了，「評審的手機會被裝在這個袋子裡，文化部的同仁會帶過去小巨蛋，直到最後一段廣告才還給我們。」不過左光平為自己澄清，表示活動現場被A-Lin拿在手上的老人摺疊機真的不是自己的，雖然最近真的減肥有成，但瘦瘦針的通知不是自己的，「那是竹尺忍跟製作單位準備的道具！」然而許多網友似乎不買單左光平的澄清，紛紛開玩笑留言，「左老師沒關係的，我們能理解您是古代人，哈哈哈」、「真的是笑死了」、「現在搜尋你的名字會出現瘦瘦針」、「手機是假的，瘦瘦針是真的。」