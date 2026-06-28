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美國功率半導體感測大廠安森美（Onsemi）同意以全股票交易併購電子設計自動化廠商新思科技（Synaptics），交易總價約 62 億美元。但這一交易傳出後，安森美股價卻崩跌近24%，也讓台灣多家功率半導體廠商股價本周面臨緊張。談到這次交易，安森美執行長柯里也有話要說，強調公司核心業務表現仍強勁。根據CNBC報導，在感測解決方案大廠安森美宣布其史上最大規模的併購案後，公司股價創下2020年3月以來的最大單日跌幅。執行長柯里（Hassane El-Khoury）對外捍衛公司的核心業務。這家零組件製造商於週四宣布，計畫透過全股票交易的方式，收購邊緣人工智慧（Edge AI）與無線連接解決方案廠商新思科技（Synaptics），以期在「實體人工智慧（Physical AI）」領域搶佔先機。安森美在聲明指出，向實體AI的轉型，將使其潛在市場規模到2030年時增加300億美元，達到2,430億美元。柯里接受CNBC節目Squawk on the Street訪問時表示，「這就是這樁交易的戰略價值，它與我們在極其穩固的基礎上所做的一切形成了互補。」他進一步表示，此次收購也為公司開拓了全新市場，其中包括一個以人工智慧為核心的運算平台。安森美正將籌碼押注在一個由機器人和自動駕駛汽車等具備即時感測與決策能力的實體系統，所構成的未來世界中；安森美表示，新思旗下採用 AI 處理器和無線連接技術的 Astra 平台，將增強其邊緣 AI 的實力。而邊緣 AI 指的是直接在硬體設備上本機執行 AI 運算。柯里認為，雙方的產品沒有任何重疊，這就是為什麼從研發和產品的角度來看，這筆交易非常令人興奮。他也強調公司的資料中心業務目前運作順暢，且正在加速成長。柯里重申，「我們建立的基礎非常穩固，我們將繼續兌現承諾。我們對自己的核心業務毫無疑慮，依舊強勁。」安森美預計這筆交易將於2027年中完成，並在完成後的18個月內，每年創造2億美元的效應。