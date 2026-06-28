2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）小組賽於今（28）日正式告一段落，亞洲強權之一的韓國無緣晉級32強，意外遭到淘汰，對日本、台灣以及中國來說，都算是爆炸性的消息。但韓媒卻有不同看法，《朝鮮日報》指出，全球的主流媒體對此次韓國遭淘汰，並沒有給予太大關注，甚至引用美國《ESPN》、英國《BBC》報導，直言是「毫無興趣」。韓媒感嘆，「相較之下，像維德角這種弱小國家破天荒首度闖進淘汰賽，才是大得多的新聞。」
韓國「翻船」震撼亞洲球界 韓媒：「外媒根本不在意」
韓國在世界盃小組賽僅繳出1勝2敗的成績，最後以總積分3分被排出32強之外，爆冷結束本屆世界盃之旅。這支亞洲強權意外淘汰，震驚亞洲，對同屬東亞的日本、台灣以及中國來說，是高度關注的消息且爆炸性的消息。
但韓媒《朝鮮日報》卻指出，海外全球主流媒體對於韓國的淘汰，根本沒有給予太大的關注。韓媒引用美國《ESPN》報導，「民主剛果以3：1 逆轉擊敗烏茲別克，隊史首次闖進世界盃淘汰賽。然而，報導中對於因此遭到淘汰的韓國，竟然連隻字片語都沒提。簡而言之，就是毫無興趣。」
外媒短篇幅報導韓國消息 更在意淘汰賽誰成為黑馬
除了《ESPN》，韓媒也引用英國國家廣播公司《BBC》同一天報導，「民主剛果在小組賽最後一場比賽擊敗烏茲別克，隊史首度挺進淘汰賽，並將在世界盃32強賽與英格蘭正面交鋒。同樣對於韓國止步小組賽的衝擊性結果，隻字未提。」韓媒直言，全世界的足球迷與全球媒體的目光，此時此刻都聚焦在「誰能在淘汰賽活下來、誰能創造黑馬奇蹟」，因此，對於已經確定打包回家的韓國，相關消息的比重被壓得極低。
韓媒指出，絕大多數的海外媒體頂多僅以極短的篇幅帶過韓國出局的消息，或是短暫提及這可能是「亞洲一哥」孫興慜的最後一屆世界盃。韓媒感嘆，「相較之下，像維德角這種弱小國家破天荒首度闖進淘汰賽，才是大得多的新聞。」
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韓國在世界盃小組賽僅繳出1勝2敗的成績，最後以總積分3分被排出32強之外，爆冷結束本屆世界盃之旅。這支亞洲強權意外淘汰，震驚亞洲，對同屬東亞的日本、台灣以及中國來說，是高度關注的消息且爆炸性的消息。
但韓媒《朝鮮日報》卻指出，海外全球主流媒體對於韓國的淘汰，根本沒有給予太大的關注。韓媒引用美國《ESPN》報導，「民主剛果以3：1 逆轉擊敗烏茲別克，隊史首次闖進世界盃淘汰賽。然而，報導中對於因此遭到淘汰的韓國，竟然連隻字片語都沒提。簡而言之，就是毫無興趣。」
外媒短篇幅報導韓國消息 更在意淘汰賽誰成為黑馬
除了《ESPN》，韓媒也引用英國國家廣播公司《BBC》同一天報導，「民主剛果在小組賽最後一場比賽擊敗烏茲別克，隊史首度挺進淘汰賽，並將在世界盃32強賽與英格蘭正面交鋒。同樣對於韓國止步小組賽的衝擊性結果，隻字未提。」韓媒直言，全世界的足球迷與全球媒體的目光，此時此刻都聚焦在「誰能在淘汰賽活下來、誰能創造黑馬奇蹟」，因此，對於已經確定打包回家的韓國，相關消息的比重被壓得極低。
韓媒指出，絕大多數的海外媒體頂多僅以極短的篇幅帶過韓國出局的消息，或是短暫提及這可能是「亞洲一哥」孫興慜的最後一屆世界盃。韓媒感嘆，「相較之下，像維德角這種弱小國家破天荒首度闖進淘汰賽，才是大得多的新聞。」
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