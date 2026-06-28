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卡娜赫拉聯名商品再販售 訓練家瘋搶

▲卡娜赫拉以慵懶、可愛風格的插畫，將寶可夢們的魅力完整呈現。（圖／寶可夢中心IG）

▲有民眾反應，皮卡丘玩偶的縫線，導致皮卡丘看起來像《遊戲王》的城之內。（圖／翻攝自X）

大讚貨量充足 臉部微崩壞

▲記者朋友買到的雷丘玩偶也有些微「厚道」情況。（圖／民眾提供）

台灣寶可夢中心昨（28）日推出與超人氣插畫家卡娜赫拉合作的「Pokémon Yurutto」系列商品，吸引不少人前往搶購，許多人都發現這次聯名商品貨量充足，幾乎只要有拿到整理券，到晚上都還能買到。但也有前往收服卡娜赫拉皮卡丘家族的訓練家發現，部分玩偶的縫線有些粗糙，讓可愛的皮卡丘變成「厚道」（戽斗），宛如《遊戲王》的角色城之內。台北寶可夢中心日前宣布，與知名插畫家卡娜赫拉聯名的「Pokémon Yurutto」系列商品，在6月27日於信義門市販售，包括皮丘、皮卡丘、雷丘的趴姿玩偶，以及吉祥物吊飾，由於卡娜赫拉的「Pokémon Yurutto」系列商品，先前在日本推出就引發搶購風潮，這次台北寶可夢中心再度販售系列玩偶，吸引熱愛寶可夢及卡娜赫拉的民眾關注。另外，PChome 24h購物「Pokémon Store」也於6月26日下午4點開放線上購買，記者也在當時準時開搶，不過進入結帳畫面時，皮卡丘的趴姿玩偶就已經售完，其他兩位朋友都各自買到皮卡丘及雷丘的趴姿玩偶，實測不到1分鐘，趴姿玩偶就全數售完。6月26日當天晚上，就傳出有夜排人潮，6月27日台北寶可夢中心正式開賣，網路上許多人分享貨源充足，笑稱「皮卡丘比野狗多」，許多抽到晚上進入店面號碼牌的民眾，也能買到「Pokémon Yurutto」皮卡丘家族玩偶。但有「訓練家」發現，現場部分皮卡丘玩偶，因為縫線關係有下巴往前的「厚道」（戽斗）情況，宛如《遊戲王》的角色城之內，「這次品管有待加強，凸額、厚道縫線不勻，歪臉等要仔細檢查，但量大管飽還是給讚」，建議在意玩偶完美程度的人，要親自到現場購買。記者朋友在網路上購買到的雷丘，送來也有「厚道」情況，不過他覺得「厚道」情況只有一點點，還可以接受。