我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣近日連續豪雨成災，校園也受創。屏東縣教育處統計，截至27日下午2時，共有38所學校受損，初估災損金額超過1760萬元，部分學校一度泡在水中。各校利用週末進行環境整理、清潔及消毒，預估6月29日星期一可正常上課，期末考試不受影響。教育處表示，受災情形包括校舍漏水6校、校園積淹水23校、校園設備故障8校、圍牆傾斜3校、校舍基礎沖刷4校、屋頂損壞3校及樹木倒伏4校，目前仍持續清理及清點中。其中三地門鄉口社國小、長治鄉德協國小及枋山鄉加祿國小災損較嚴重，主要為校舍防水層及排水系統損壞；口社國小操場旁看台擋土設施也因豪雨沖刷嚴重變形、開裂。萬丹鄉興化國小26日凌晨因豪雨大面積淹水，室外積水約50公分，室內最深達36公分；新園國中教學區積水約15至30公分、操場約40至50公分，目前積水皆已消退。此外，萬丹鄉興全村麟洛排水右岸堤防於26日凌晨潰堤，約120公尺堤防受損，洪水漫淹村落、農田及鄰近興化國小。屏東縣政府表示，新庄國小測站累積雨量達619毫米，已達50年重現期距，目前已啟動回填土方、堆疊太空包等緊急搶修作業，預計16天內完成；後續將進行堤防復建及補強工程，並於明年汛期前完成，中長期則檢討整體治水規劃。屏東縣長周春米28日前往現場勘查及興化國小視察災情，要求校方儘速盤點災損，並責成教育處全力協助校園災後重建，確保師生安全及教學環境品質。屏東縣教育產業工會指出，受災較嚴重學校包括高泰國中、興化國小及至正國中，各校除須重新調整期末評量時程，也面臨校園清理、設備檢修及行政作業等壓力。呼籲教育部及行政院儘速啟動校園災後復原專案，加速核撥修復經費、提供人力支援，並於恢復上課前完成建築安全、用電設備及環境衛生等檢查，維護師生安全。