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▲A-Lin推著的嬰兒車，裡面裝的全是飲料。（圖／翻攝自金曲獎YouTube）

A-Lin作為金曲獎頒獎典禮主持人，昨（27）晚在頒發歌王歌后之前，推著一車「小Baby」來到觀眾席，一杯一杯發給大家喝，她曖昧笑說：「我們不提倡喝酒，但是我們可以有能量飲料」，讓網友看了相當好奇杯中的內容物到底是什麼？有粉絲就仔細解讀側拍畫面，竟從盧廣仲的唇語看出端倪，揭曉答案其實是蘋果西打。A-Lin昨晚推著嬰兒車到觀眾席，跟所有歌王歌后入圍者打招呼，她笑說要介紹自己的「小Baby」給大家認識，而這小Baby居然是一杯杯用玻璃杯裝著的飲料，顏色與氣泡看起來超像啤酒，讓在場眾人全部笑翻。不過A-Lin又語帶保留地說，典禮不提倡喝酒，這只是「提神」飲料，讓粉絲超好奇，這些飲料中，到底有沒有含酒精。蔡依林事後受訪時就被問到這題，她說自己喝不太出來，應該只是果汁；歌王張震嶽則幽默笑說，是草本飲料，有龍舌蘭的味道，到底誰對誰錯，讓人摸不著頭緒。今日下午則有網友在Threads發文，分享自已從後方觀眾席視角拍到的視角，只見盧廣仲連喝好幾口後，終於品出答案，轉頭跟隔壁的周湯豪說「是蘋果西打」，還連連點頭肯定自己的味蕾，周湯豪才放心跟著喝了一口。而這唇語曝光後，立刻吸引2.7萬人按讚，就連盧廣仲本人也現身親回：「欸你很強欸，看我後腦勺還可以讀唇語」，讓粉絲全笑翻。大家看了也紛紛開玩笑留言：「如果真的給酒的話，應該會超時到跟跨年晚會一樣了」、「這個花絮好好看！ 前面只拍到抿嘴唇感覺好喝」、「原來小baby是蘋果西打，謝謝解謎」。