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泰國芭堤雅發生震驚社會的殘忍命案。一名17歲泰國少女的裸體遺體，被發現藏在一個棄置於鐵軌旁的黑色行李箱內，遺體上留有明顯暴力痕跡。46歲澳洲籍男嫌疑人在案發後試圖搭機逃回澳洲，26日晚間於曼谷素萬那普機場被移民官員即時攔截逮捕。案發關鍵證據來自監視器畫面。閉路電視清楚記錄25日凌晨3時30分過後，這名17歲少女與一名白人男子手牽手等電梯，兩人隨後一同進入芭堤雅海濱度假勝地的一間公寓。數小時後，監視器又拍下這名男子獨自拖著一個黑色大行李箱走出公寓，並以電單車將行李箱運走，整個過程均被清楚記錄。這段畫面成為警方鎖定嫌疑人的關鍵依據。芭堤雅警方其後在一條鐵軌附近發現一個行李箱，開箱後赫然發現受害少女的遺體，全身赤裸且遺體上留有暴力痕跡，情況相當慘烈。警方隨即展開調查，鎖定與少女一同入住公寓的澳洲男子為首要嫌疑人。案情緊急之際，芭堤雅市警察局立即向曼谷素萬那普機場移民官員發出監視通知，要求阻止嫌疑人離境。26日晚間9時30分，46歲的澳洲男子準備搭乘捷星航空飛往珀斯的班機時，遭移民官員當場攔下逮捕，與出逃僅差一步之遙。被捕後，嫌疑人在接受訊問時否認參與綁架與謀殺，但警方透露，在進一步審訊中，他最終提供了行李箱被丟棄的地點資訊，警方隨即依線索找到了受害少女的遺體。目前警方正等待驗屍結果及其他相關證據，以確認後續起訴方向。據悉，可能面臨的指控包括：綁架兒童、謀殺、藏匿屍體，以及「以性目的綁架未成年人」等多項重罪。這起事件再度引發外界對泰國旅遊安全的關注，尤其是芭堤雅向來是外國男性旅客聚集的度假勝地，近年涉及未成年人的安全事件時有耳聞。提醒旅客在泰國旅遊期間提高警覺，遇到可疑情況請立即向當地警方或台灣駐泰辦事處尋求協助。