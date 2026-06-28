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北捷板南線車廂全面優化！動線更流暢、運輸量大提升

▲板南線第2至第5節車廂車門中央立柱，車隊均已拆除，旅客進出車廂更加順暢。（圖／台北捷運公司）

板南線車廂內部大變身！5項全面改裝動線大優化

▲北捷板南線車隊車廂空間優化改裝作業是參考了韓國首爾、新加坡以及美國紐約的地鐵車廂設計。（圖／台北捷運公司）

板南線有「守門員」站哨月台！車廂擁擠度燈條上線

▲針對板南線平日上午早尖峰疏運，除了車廂空間優化外，另盡力優化列車班距，調整最密班距發車時間，並於重點車站安排守門員。（圖／記者張家瑋攝）

北捷出手了！隨著捷運三鶯線月底正式通車，讓三峽、鶯歌通勤的「轉乘大軍」也即將加入已經相當擁擠的板南線。台北捷運公司預估，平日上午尖峰時段，光頂埔站就會湧入約 1500 名的轉乘旅客。對此，北捷早已悄悄啟動板南線的「車廂空間優化大改裝」，透過「拆除中央立柱、精簡座位」等5大改變改善車廂動線與載客空間，預計於2026年全面完工，屆時藍線尖峰整體運能可一口氣大增 3000 人。台北捷運公司持續推動板南線車隊車廂空間優化改裝作業，從去年底開始就已經讓空間優化列車上線，將車門中央立柱以及部分座椅移除，優化動線的同時增加載運量，經優化後，每部列車載客量約可增加72人；目前已完成19列空間優化列車，約近半車隊已達成優化目標。未來將全面針對藍線進行改裝，預計2026年全面達成車隊優化。事實上，北捷板南線車隊車廂空間優化改裝作業是參考了韓國首爾、新加坡以及美國紐約的地鐵車廂設計，決定將板南線車廂的中央立柱拆除，讓上下車動線更順暢，完整變化如下：第2至第5節車廂車門中央立柱，車隊均已拆除，旅客進出車廂更加順暢。第3節第4個車門至第4節車廂第1個車門親子友善區，車隊均已增設嬰兒車停放空間，並以捷米推著嬰兒車的粉紅色貼紙輔助旅客識別，方便有需求的旅客多加利用。每部列車鄰近車門處的144個手拉環，已全部調降約6公分，搭配鮮明的黃色吊帶，可方便不同身高的旅客使用。每部列車原設有352個座位，經優化調整54個座位，仍保留近300個座位，且優先席數量維持不變。配合第2節至第5節車廂移除中央立柱，每節車廂車門處上方新增6個橫向扶桿，車側及座椅亦增設扶手，讓旅客扶握更方便。針對板南線平日上午早尖峰疏運，除了車廂空間優化外，另盡力優化列車班距，調整最密班距發車時間，並於重點車站安排守門員，加強車門異常排除、疏導分散月臺候車人潮，將列車運能最大化以紓解尖峰旅運需求。此外，重點車站月臺裝設車廂擁擠度燈條，上車前看一眼燈號顏色，透過綠、黃、橘、紅判斷車廂擁擠程度，就能自動往人少的車廂移動。北捷公司表示，目前亦進行新購電聯車作業，持續擴充捷運系統運輸能量，並透過行車調度、車站管理及車廂空間優化等多元措施，強化尖峰時段服務品質，並滿足後續路網通車之旅運需求。