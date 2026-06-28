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米克拉颱風的外圍環流帶來豪雨重創屏東，造成多處積淹水災情慘重，屏東縣長周春米連日視察發現，許多住戶與商家雖飽受水患之苦，卻因未達現行「室內淹水50公分以上」的法定救助門檻而無法申請補助，為了協助鄉親重建家園，周春米宣布放寬標準，推出專案慰助計畫，針對實際淹水「未達50公分」的家戶，每戶發放1萬元慰助金，擴大照顧受災民眾。先前中央與縣府已宣布，淹水50公分以上的家戶最高可領4.5萬元。這次針對50公分以下推出的「0625豪雨住屋淹水專案慰助金計畫」，對象為災害發生前已實際居住屏東，未領取其他依法核發淹水救助金的受災戶。發放原則採一門牌一戶，但若同址分戶且實際居住不同住屋者可分別申請，縣府強調，本專案將秉持從簡從速原則辦理，陪伴鄉親度過難關。社會處說明，專案受理時間從6月29日起至7月31日止。符合資格的民眾需備妥身分證影本、戶口名簿、印章、含門牌與淹水軌跡的佐證照片、以及郵局或金融機構存摺封面影本，前往居住地的鄉鎮市公所提出申請。公所收到資料後原則上採書面審核，必要時會進行現勘，審核完成後10日內將送交社會處辦理撥款。社會處提醒，若已領取政府機關相同性質的其他補助，不得重複申請以免面臨追繳。