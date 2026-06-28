日本國民品牌UNIQLO在台灣也深受歡迎，Threads上女網友分享自己去個超商也能撞衫，原本無奈表示「以後不買Uniqlo了」，卻釣出3萬人讚爆表示，「代表你的審美很棒！很適合成為穿搭教主」，吸引千人響應「可是真的太好穿」曬出姊妹同款照，秒變大型認親現場。《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出貨號484830的「BRATOP挖背背心」條紋款，還發現連韓星惠利也穿過！被讚為夏天好物原因曝光。
UNIQLO姊妹裝爆紅！秒吸千人響應「夏天好物」狂曬照
Threads上女網友以「我去超商 然後⋯⋯ 然後我好像看到了自己」為題，分享自己去個超商也能撞衫的影片，只見畫面中，櫃檯前有名客人在結帳，而鏡頭往回拍到自己，竟然身穿一模一樣的條紋背心配白色短褲，讓她無奈表示「⋯以後不買Uniqlo了」。
沒想到，卻釣出3萬人讚爆表示，「不用覺得丟臉啊，代表你的審美很棒！很適合成為穿搭教主」、「穿一樣的很溫馨耶」、「好煩！想說我還沒出門怎麼被拍」。
留言區更吸引千人響應，紛紛曬出姊妹同款照片，除了撞衫的白色短褲，還有人搭配吊帶褲、牛仔褲，甚至有人穿去運動，根本一秒變成大型認親現場；更有網友發出和朋友也穿同款姊妹裝、甚至母女裝照片都有。
撞衫災難「以後不買Uniqlo了」反轉！同款連韓星惠利也穿過
有趣的是，通常女生對於撞衫都很無奈，不過這次氣氛真是有夠溫馨。網友直呼「真的很常遇同款😆 可是真的太好穿」，「同感😂😂 但我還是找不到比UQ好穿的bra top」。
連版主自己都說「舒服的像沒穿」，還乾脆揪還沒買的人「要不要一起穿團服」；更有UNIQLO粉絲坦言「聽說美女都買這款。我包了四色」。似乎好穿到讓大家有默契撞衫，「但我都會換個角度想 代表我們眼光都很好」。
《NOWNEWS今日新聞》記者還發現，這件「BRATOP挖背背心」同款可是連韓星惠利也穿過！難怪能讓大家眼光一致認同。
UNIQLO「夏天好物」同款被挖出！包色熱賣原因曝光
事實上，台灣夏天濕熱難耐，網友都瘋傳UNIQLO BRATOP穿了回不去，被不少女性視為夏季不用再穿充滿束縛感內衣的最大救贖。且該款式早在去年以前就是熱賣常勝軍。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出，現在UNIQLO官網上還找得到這件神衣，貨號484830的「BRATOP挖背背心」條紋款，直接將罩杯縫製於上衣內，今年新款主打360°包覆支撐胸型的結構設計，強調穩定不易移位，網友稱讚是「夏天不想穿內衣時的好物」，而且削肩款看起來很顯瘦。
GU也有平替款！BRA-FEEL附罩杯上衣
而不喜歡撞衫的人，也可以改挑選GU也有平替款，名為BRA-FEEL系列，有分附罩杯上衣或無鋼圈內衣，除了有短版細肩帶設計，還有肩帶可拆的兩穿平口款、抓皺短版款等眾多款式可選。
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Threads上女網友以「我去超商 然後⋯⋯ 然後我好像看到了自己」為題，分享自己去個超商也能撞衫的影片，只見畫面中，櫃檯前有名客人在結帳，而鏡頭往回拍到自己，竟然身穿一模一樣的條紋背心配白色短褲，讓她無奈表示「⋯以後不買Uniqlo了」。
沒想到，卻釣出3萬人讚爆表示，「不用覺得丟臉啊，代表你的審美很棒！很適合成為穿搭教主」、「穿一樣的很溫馨耶」、「好煩！想說我還沒出門怎麼被拍」。
留言區更吸引千人響應，紛紛曬出姊妹同款照片，除了撞衫的白色短褲，還有人搭配吊帶褲、牛仔褲，甚至有人穿去運動，根本一秒變成大型認親現場；更有網友發出和朋友也穿同款姊妹裝、甚至母女裝照片都有。
有趣的是，通常女生對於撞衫都很無奈，不過這次氣氛真是有夠溫馨。網友直呼「真的很常遇同款😆 可是真的太好穿」，「同感😂😂 但我還是找不到比UQ好穿的bra top」。
連版主自己都說「舒服的像沒穿」，還乾脆揪還沒買的人「要不要一起穿團服」；更有UNIQLO粉絲坦言「聽說美女都買這款。我包了四色」。似乎好穿到讓大家有默契撞衫，「但我都會換個角度想 代表我們眼光都很好」。
《NOWNEWS今日新聞》記者還發現，這件「BRATOP挖背背心」同款可是連韓星惠利也穿過！難怪能讓大家眼光一致認同。
事實上，台灣夏天濕熱難耐，網友都瘋傳UNIQLO BRATOP穿了回不去，被不少女性視為夏季不用再穿充滿束縛感內衣的最大救贖。且該款式早在去年以前就是熱賣常勝軍。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出，現在UNIQLO官網上還找得到這件神衣，貨號484830的「BRATOP挖背背心」條紋款，直接將罩杯縫製於上衣內，今年新款主打360°包覆支撐胸型的結構設計，強調穩定不易移位，網友稱讚是「夏天不想穿內衣時的好物」，而且削肩款看起來很顯瘦。
而不喜歡撞衫的人，也可以改挑選GU也有平替款，名為BRA-FEEL系列，有分附罩杯上衣或無鋼圈內衣，除了有短版細肩帶設計，還有肩帶可拆的兩穿平口款、抓皺短版款等眾多款式可選。