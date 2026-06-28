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樂天桃猿2：0中信兄弟

中華職棒今（28）日在新莊、洲際兩地進行保留比賽，樂天桃猿、中信兄弟都推派洋投接替登板，前8局雙方都未能開張得分，第9局樂天派出老將林泓育代打，他一棒敲安打回致勝打點，加上新秀劉子杰也敲安打回第2分，終場樂天2：0奪勝，兄弟無緣連勝，本季最長連勝仍維持在四連勝。⚾️6/28中職戰果：洲際中信兄弟與樂天桃猿一戰，原先是伍立辰與曾家輝的年輕本土投手對決，今日在四局0：0戰況下續戰由德保拉、魔爾曼接替登板。雙方在前8局都沒有獲得分數，維持0：0平手，樂天打線在9局上半開啟攻勢，陳晨威率先敲安上壘，宋嘉翔犧牲短打、馬傑森觸身球上壘後，陣中老將林泓育代打敲出致勝安打，讓樂天先馳得點，接著劉子杰也敲安送回第二分。這2分也成為此役兩隊的唯一得分，終場樂天2：0擊敗兄弟奪下勝利。賽後敲出勝利打點的林泓育獲選單場MVP。