我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳建騏分享，昨天田馥甄（如圖）的表演之所以令人動容，原因包括「精準選歌段落」、「燈光舞台的純粹」以及「演唱者的真情」。（圖／台視提供）

歌手田馥甄昨晚在金曲獎上，演唱已故音樂人「小胖老師」袁惟仁創作的多首經典歌曲，向恩師致敬，催淚橋段唱哭全場。擔任追思橋段製作人的陳建騏，今（28）日發文透露設計巧思，包括精準選歌段落、燈光和舞台視覺的純粹，以及演唱者的真情，陳建騏感性表示：「很幸福能活在有小胖老師音樂的年代。」並慶幸這些已故音樂人「」。而貼文曝光後，網友也狂讚：「真的超用心」、「這段聽到哭。」田馥甄昨晚一連演唱袁惟仁創作的〈消失〉、〈旋木〉、〈離開我〉和〈缺席〉等金曲，催淚演出感動全場，身為製作人的陳建騏，透露5月中收到陳鎮川來訊，麻煩他操刀金曲獎追思橋段。陳建騏表示，收到演唱歌單後，才發現原來好多喜歡的歌都是袁惟仁寫的，誇讚其詞曲兼優，令他感到不可思議。陳建騏分享，昨天田馥甄的表演之所以令人動容，原因包括「選歌段落的精準」，「燈光、舞台、視覺的純粹」，當然還有來自於演唱者的真情。整段演出不只是對小胖老師的懷念，更是對所有已逝音樂人的不捨。陳建騏感性說，很幸福能活在有小胖老師音樂的年代，還有屠穎、范宗沛，以及他人生中唯二的華語音樂人偶像黃大煒，「慶幸，他們的生命因音樂而不朽。」超用心設計讓許多網友看了感動不已，留言：「這段很動人，因為從舞台設計、歌曲選段、編曲、歌者造型乃至唱法，都有所節制、渲染和收束都恰到好處」、「很感動」、「眼淚都流下來了…」、「謝謝妳們，這段表演很純粹、很美好。」