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▲豪雨造成農漁畜產業災損逾1.3億元，縣府將協助農漁民辦理天然災害現金救助及復耕復養作業。（圖／屏東縣府提供）

連日豪雨重創屏東，萬丹鄉興全村麟洛排水右岸堤防潰堤，造成村落及農田淹水，鄰近興化國小校園也受災。屏東縣長周春米今（28）日前往視察，要求加速搶修堤防及校園復原，並持續向中央爭取復建經費，協助地方盡速恢復正常生活。縣府表示，潰堤長度約120公尺，因短時間降下超大豪雨，溪水沖刷導致堤防破損。目前已展開回填土方、堆疊太空包等搶險工程，預計16天完成，短期復建工程將力拚明年汛期前完工，中長期則規劃檢討排水系統及增設滯洪設施，提升防洪韌性。周春米隨後前往興化國小，了解校園積淹水及設備受損情形，要求教育處全力協助環境清理、災損修復及改善工程。此次豪雨已造成全縣38所學校受損，災損金額逾1,700萬元，縣府將積極爭取經費，打造更安全的校園環境。農業災情方面，截至28日上午，全縣農漁畜產業災損已逾1.3億元，其中農作物受災878公頃、損失超過9,440萬元，漁業及畜牧業亦受創嚴重。農業部已公告屏東縣農漁畜全品項納入天然災害現金救助，縣府將協助農民完成災損查報、申請救助及復耕復養作業，並呼籲符合資格的農漁民把握期限向所在地公所提出申請，降低災害衝擊，加速災後重建。