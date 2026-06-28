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▲表態抵制蔡阿嘎的人數已經突破10萬人。（圖／翻攝自vercel網站）

百萬網紅蔡阿嘎用AI圖來對比日本畫家的作品，引爆罵聲，他隨後指揮粉絲「嘎家軍」去當網軍幫他洗地，讓事件再度延燒。昨（27）日更有網友直接架設網站，詳細列出所有與蔡阿嘎合作的品牌，號召大家抵制。目前該網站才成立1天時間，就吸引10萬人湧入表態參與，退訂蔡阿嘎YouTube頻道的人數也成長至3660人。一名網友昨日發文，分享他自行架設的「抵制蔡阿嘎網站」，直言自己本來對蔡阿嘎無感，但最近被蔡阿嘎的一連串行為激怒了，「所以我做了這個網頁。這個網頁列出所有與他最近合作的品牌，你可以一鍵複製留言，到你選擇的品牌臉書官方網頁留言貼上表態，讓品牌方聽到消費者的聲音。」該網站還列出蔡阿嘎歷年爭議懶人包，以及他的所有社群媒體、YouTube頻道連結，鼓勵大家去退訂。網站到今日才過1天時間，截至晚間7點，表態的人數已正式突破10萬人，下方參與退訂行動的人數也增長至3660人，可見不少人都對蔡阿嘎怨念頗深。Threads網友看了也紛紛留言：「哇，他惹到不該惹的人了，原本預期會有人整理成圖，沒想到遠不止此」、「我跟你一樣，本來只是對他沒興趣，現在覺得很不齒。」但也有人認為這抵制行動有點太超過：「我理解大家希望透過行動讓品牌重視這件事，但我覺得號召大家到各個品牌粉專洗留言，這樣的方式並不太妥當」、「你就只是在號召網路霸凌」。回顧整起爭議事件，蔡阿嘎21日發布3則限時動態。第一篇提到，日本畫家畫似顏繪要200元台幣，第2篇則放上他用AI生成的似顏繪照片；接著第3篇限動，蔡阿嘎直接拿畫家畫出來的作品與AI作品比較，開放粉絲投票「誰畫得好？」選項分別為「AI獲勝」及「畫家贏！沒有被AI取代！」。網友認為蔡阿嘎這種拿真人比AI的行為很不禮貌，此事還被日本媒體報導，但蔡阿嘎說自己的比較行為是想凸顯真人畫家比AI珍貴。他25日也再度拍片回應，認為自己的行為遭到斷章取義，更覺得背後有紅色勢力在操控，罵他的人都是「中共同路人」，還創粉絲群組，要「嘎家軍」替他在網路上反擊。而蔡阿嘎在群組中的言論也被外流，其中包含他指導粉絲去跟別人吵架：「不用講什麼人生道理啦，反正只要極盡羞辱、人身攻擊、亂嗆亂臭就夠了。」蔡阿嘎更要大家不用擔心被告：「放心，反正也告不成啦，不要騙小孩了。脆的風氣就是這樣，沒人在認真辯論討論，謾罵就對了」，字眼都相當偏激，這才讓事態升溫。