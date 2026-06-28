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▲李立威現年19歲，主要守三壘，本屆UBL打擊狀態越打越燙，複賽打擊率破3成。（圖／李立威提供）

中華職棒37年新人選秀會將在明（29）日登場，樂天桃猿強打李勛傑的19歲胞弟李立威，今年決定再度投入選秀。李立威坦言，去年落選時心情雖然備受打擊，但他並未氣餒，歷經1年大學與業餘棒球的洗禮後，如今更懂得如何與投手周旋並建立打擊策略。在本屆大專棒球聯賽（UBL）中，他繳出2成78的優異打擊率。李立威表示，今年將抱持平常心面對選秀，期待能追隨哥哥的腳步，順利進軍職棒。現年19歲的李立威，去年自東大體中畢業後首度挑戰中職選秀，可惜未獲球隊青睞。升上大學後，他在大專聯賽中展現不錯的打擊狀態，在教練的鼓勵下決定捲土重來，再次報名選秀。回憶起去年的挫折，李立威透露哥哥李勛傑當時不斷開導他，強調無論下一步是就讀大學還是打成棒，都要持續苦練，只要在業餘賽事打出成績，隔年依舊有機會圓夢。即將升上大二的李立威，原本就讀輔仁大學，後來轉學至崑山科技大學，他特別感謝崑山科大打擊教練陳該發的指導。「剛轉學過去時狀況不是很好，但跟著該發教練調整後，打擊感恢復得很快。教練會告訴我狀況好時如何維持、陷入低潮時如何調整，幫我找到最舒服的打擊設定。」李立威在114學年度UBL大專棒球聯賽中表現亮眼，預賽53打數敲出14支安打、打擊率2成64；複賽擊球狀態進入佳境，26打數敲出8支安打、打擊率高達3成08，整體打擊率達2成78。李立威透露，進入大專層級後，自己進步最多的是「打擊策略」，開始學會去思考、解讀與投手的對決模式，「高中的時候比較缺乏這方面的資訊，打擊策略相對死板；進大學後，教練不斷提醒，從平時練習就要去模擬實戰的對戰策略。」面對明天的中職選秀會，李立威強調會以平常心看待，期盼能順利披上職棒戰袍，與哥哥在最高舞台同場競技。