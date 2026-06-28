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民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（28）日與新北市議員翁震州於新莊舉辦基層座談會，現場湧入將近400位民眾到場聲援，除大讚翁震州從立委吳秉叡辦公室服務十多年，至今20年時間服務案件近5萬件，「這麼認真的議員，打著燈籠都找不到」。另提及新莊有台灣最珍貴的傳統文化與在地特色，未來若擔任市長，將會從三大面向行銷新北，其中之一便是發行「老街觀光券」，串聯新北不同商圈特色，進一步打造「在地人認同、外地人喜歡」的活動。蘇巧慧致詞時，新莊有台灣最珍貴的傳統文化祭儀，是台灣文化的原動力，例如上週剛結束的新莊大拜拜祭典，就有最正統且發源於新莊的「官將首喊班」儀式，連艋舺的官將首都來觀摩，當時她在美國賓州大學的老師來訪台灣，也對新莊的官將首文化驚為天人，再再顯示出新莊的傳統文化底蘊，這些都是自己希望未來若擔任新北市長，可以進一步發揚光大，讓新北的在地特色與優點可以被更多人認識。蘇巧慧進一步以新莊老街為例，為了讓新莊老街風華再現，將從三大面向改善老街基礎設施，讓行人更安全、店家經營更便利；同時她也將發行「老街觀光券」，配合市府大型活動發放老街觀光券，延長旅客停留時間並提升在地消費。第三，將依據不同節令主題，推出城市級活動，串聯新北不同商圈特色，形成跨區經濟聯動。蘇巧慧指出，要行銷在地傳統文化，不只是舉辦活動而已，從事前的活動內容的企劃，到行銷宣傳，甚至是如何讓在地人有參與感、認同感，都需要從交通、在地經濟等不同層面考量，她深信只要能融入在地聲音與意見，搭配好的行銷管道，新莊也能打造「在地人認同、外地人喜歡」的活動。蘇巧慧強調，這次參選新北市長，不只是要拚一場選舉的輸贏，非常希望可以讓新北再升級，讓新莊被更多人看見，距離選舉僅剩153天，期盼可以帶領新北和所有鄉親一起打拚，未來她也會繼續推動城市行銷，讓新北「衛星變繁星」，希望鄉親給予機會，讓新北再漂亮一次。