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明天天氣：梅雨季進入尾聲！西部慎防午後雷雨

▲中央氣象署公布未來一週降雨趨勢，明（29）日水氣依然偏多，環境吹偏南風至東南風。迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

一週天氣預報：下週三回到夏季型天氣！高溫上看35度

▲在太平洋高壓影響下，週三開始各地高溫上看35度，中南部近山區以及內陸，大台北盆地、花東縱谷嚴防高溫出現。（圖／中央氣象署提供）

太平洋不平靜！氣象署：持續觀察3個低氣壓發展

進入 7 月台灣炎熱的夏季即將來臨！中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（29）日台灣附近水氣依然偏多，西半部地區需特別留意午後局部大雨；而從週三（7 月 1 日）起太平洋高壓增強，各地高溫將上看 36 度。此外，目前海面上有多個低氣壓發展中，氣象署也持續密切觀察。中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（29）日水氣依然偏多，環境吹偏南風至東南風。迎風面東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。 午後西半部、宜花地區易有局部短暫雷陣雨，其中西半部地區有局部大雨發生的機率，民眾下班下課務必攜帶雨具。到了6月30日（週二），水氣開始減少，午後雷雨範圍縮小，恆春半島仍有零星短暫陣雨。其他地區多雲到晴，午後降雨縮小到中部以北地區及其他山區，雨勢也稍緩些。氣象署表示，下週三至下週六，太平洋高壓增強西伸，回到夏季型的天氣型態，感受高溫炎熱，特別是在內陸地區、大台北盆地及花東縱谷，各地為多雲到晴，午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。屆時在太平洋高壓影響下，週三開始各地高溫上看35度，中南部近山區以及內陸，大台北盆地、花東縱谷嚴防高溫出現。鄭傑仁指出，未來1週西半部、宜蘭高溫32至35度，花東31、32度，中南部、大台北盆地、花東縱谷、內陸地區高溫上看36度。預報員鄭傑仁表示，目前南海、菲律賓東南方及關島以東共有3個低氣壓，未來都有發展機會，但短期內高壓偏強，預計偏西移動。鄭傑仁表示，南海及菲律賓東南方的低氣壓進入中國廣東及海南島機率較高，關島以東的低氣壓較遠，是否影響台灣仍需觀察；另外，菲律賓東南方及關島以東的低氣壓，預估1週內有機會增強為熱帶性低氣壓。