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世界盃小組賽結束，在民主剛果以3比1擊敗烏茲別克後，韓國隊確定在分組第3的排名擇優排名中落居第9名，慘遭淘汰，不僅讓韓國球迷崩潰，中國網友也在微博嘲諷。韓媒則反擊，吐槽中國隊連世界盃正賽都沒機會進來。韓國隊在小組賽戰果令韓國球迷略感失望，上週四意外以0比1不敵南非，小組排名第3，確定無法自力晉級32強，在歷經三天的等待後，晉級機率逐漸渺茫，但在民主剛果今天以3:1擊敗烏茲別克後，確定讓韓國世界盃晉級之路夢碎。韓國隊被淘汰後，韓媒呈現絕望狀態，形容這一屆世界盃對韓國是一場惡夢，更稱「足球的恥辱之日」。「韓國淘汰」關鍵字也立刻衝上微博熱搜榜首，許多中國民眾在藉機嘲諷，「我有點開心，怎麼回事」、「大快人心」、「韓國成了亞洲最早淘汰的隊伍」。中國官方媒體《環球時報》英文版《Global Times》也借用網友留言調侃。不過，韓國體育媒體《SPORTALKOREA》立刻反酸，中國網友針對韓國隊嘲諷，然而他們的中國隊卻連正賽沒進，一句話戳中中國死穴。