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▲汽車及大型重型機車最高可獲得2萬元補助，其餘機車最高則可領2千元。（圖／高雄市政府提供）

▲只要住屋或營業場所淹水達50公分以上，中央與地方補助每戶最高可領到4.5萬元慰助金。（圖／高雄市政府提供）

受米克拉颱風外圍環流影響，高雄遭受瞬間強降雨襲擊，多處傳出淹水災情。高雄市政府宣布聯手中央加碼發放救助金。只要住屋或營業場所淹水達50公分以上，結合中央與地方補助，每戶最高可領到3.5萬元慰助金，中央還額外提供家電受損補助1萬元；至於過去通常無法領取補助、淹水未達50公分的住戶與店家，市府這次也特別加碼，每戶發放1萬元救助金，貼補民眾損失。除了房屋淹水有得領，機車、汽車泡水也能申請慰助。高雄市政府特別推出泡水車輛慰助計畫，只要車輛在領有行照的前提下，大雨期間在高雄市認定的淹水範圍內受損，汽車及大型重型機車最高可獲得2萬元補助，其餘機車最高則可領2千元，補助額度採核實慰助。此外，若住宅淹水或毀損面積超過50%，可享一年免繳房屋稅；毀損30%至50%者則免除半年度房屋稅，高雄市牌照的泡水車也能申請退還使用牌照稅。市府強調，各項補助的正式受理日期將於近期公布，呼籲受災民眾這幾天務必先備妥身分證明、房屋稅籍或租屋契約、金融機構存摺影本等文件。最重要的是，民眾應先拍照或錄影留存房屋淹水水痕、車輛泡水畫面，並保留汽機車維修發票或報廢證明，到時至災害發生地的區公所臨櫃辦理，就能加速審查流程，早日拿到救助金。