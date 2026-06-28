我是廣告 請繼續往下閱讀

▲市黨部主委黃捷、市長參選人賴共同向基層黨員發出年底選戰總動員令。（圖／民進黨高市黨部提供）

民進黨高雄市黨部今（28）日舉行第9屆黨員代表大會暨執行委員、評議委員改選。市黨部主委黃捷除頒發市代表當選證書，市長參選人賴瑞隆也出席向新任市代表及執評委員表達祝賀，並共同向基層黨員發出年底選戰總動員令。新任執行委員及評議委員將於下個月14日就職正式展開各項黨務工作，投入年底選戰，全力爭取市長勝選、議會過半及里長全面勝選。黃捷表示，新團隊上任後的首要核心目標，就是全力贏得年底九合一選舉。她強調，未來將充分借重市代表在地方深耕基層、組織動員的力量，首要任務就是團結一致，全力輔選市長參選人賴瑞隆高票當選，延續民進黨在高雄的優質執政。黃捷進一步指出，市代表是地方組織最重要的關鍵力量，不僅肩負市長選戰的輔選工作，更要全面協助黨籍市議員及里長候選人爭取勝選。民進黨此次推出「34+3」席市議員參選陣容，目標是達成「議會實質過半」，打造市府與議會最佳合作的黃金陣容；同時，也期待透過市代表的全力投入，協助市黨部提名的里長候選人高票當選、順利過關。黃捷呼籲，從市長、議員到里長，每一場選戰都環環相扣，唯有全體黨員團結一致，才能穩固基層實力，讓高雄持續向前、全速發展。賴瑞隆表示，高雄是全台最重要的關鍵選區，並高度肯定現任市長陳其邁及歷任民進黨市長的施政成果，讓高雄近年來持續蛻變、快速進步，成果有目共睹。面對即將到來的年底選戰，他特別拜託全體新任執評委員及市代表，在地方全力協助「固票、催票、拉票」，共同穩固綠營基本盤。賴瑞隆也坦言，目前各項民調雖維持穩定領先，但競選團隊沒有絲毫鬆懈的本錢。他更以當前立法院朝小野大的局勢為例提醒，若未來議會席次未能過半，市府推動重大政策將面臨更多挑戰。因此，他號召全體黨員共同努力，達成「市長勝選、議員過半、里長過關」三大戰略目標，延續高雄光榮執政。這次民進黨高雄市黨部第9屆執行委員暨評議委員改選，共選出黃淑禎、邱秀香、何美惠、莊敬強、張德國、陳慧娟、龍斗光、林志田、蘇昆明、葉雙維、吳成福、黃朝進、韓淑媛、王文祿、鄭伊婷、李明恭等16席執行委員；柯景雲、陳幸敏、梁博荏、游曜源、許偉鵬、謝瑋原、黃弘斌、吳秀珍、林富蒂等9席評議委員，以及候補執行委員鄧巧佩及吳三雄等2席、及候補評議委員黃月鳳、李金本等2席。其中，柯景雲獲選連任評議委員會召集人。