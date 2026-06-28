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25日才因短時強降雨，讓內湖部分地區嚴重淹水，如今豪雨特報又來，台北市長蔣萬安不敢掉以輕心，第一時間即要求各區公所加強巡檢防護。面對短延時強降雨帶來的挑戰，蔣萬安在結束下午行程後，隨即趕往內湖金龍里辦公室聽取地方情況，並由里長陪同前往先前積淹水的周邊路段與鄰近公園，實地查看現場排水狀況及各項改善措施的成效。蔣萬安強調，針對越來越頻繁的極端氣候與短時強降雨，市府團隊必須採取「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，絕不能有絲毫懈怠。他要求市府持續強化治水建設，透過傾聽地方第一線的聲音，精進防災應變機制，確保能有效應對突發性的氣候災害，將對市民生活造成的影響降到最低。內湖區3小時內累積雨量達99毫米，考驗著城市的排水負荷能力。市府團隊表示將密切掌握各地狀況，提前做好各項應變準備，以守護市民安全為核心責任。蔣萬安重申，市政工作沒有最好只有更好，將持續在防汛與防災層面精益求精，保障市民的生命財產安全。