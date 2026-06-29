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洛杉磯道奇隊近期球隊氣氛微妙。在24日對陣明尼蘇達雙城隊的比賽中，道奇隊「火爆捕手」拉辛（Dalton Rushing）因在場上與當家球星大谷翔平發生激烈口角，引發球迷與媒體的討論。拉辛不僅在投捕溝通失誤後對著大谷抱怨，更在隨後的判決挑戰中公開與大谷唱反調，此舉被道奇隊媒體《Dodgers Ways》痛批為「菜鳥缺乏職業素養」，更要求道奇隊必須給予嚴懲。事件發生在比賽第2局，道奇王牌二刀流大谷翔平登板投球，負責蹲捕的拉辛與大谷發生溝通誤會，導致出現一顆捕逸球（Passed Ball），讓雙城隊跑者回本壘得分。面對失分，拉辛非但沒有檢討，反而當眾對著投手丘上的大谷表現出極度不滿與困惑。隨後的打席中，大谷針對一球明顯壓低邊緣的投球發動自動好球帶（ABS）挑戰，拉辛在捕手位置上卻誇張地揮手表示反對。事實證明，大谷的判斷完全正確。這一幕在電視轉播鏡頭下顯得極為諷刺：一名僅僅是大聯盟菜鳥的捕手，竟敢在場上公開羞辱地表最強球員，甚至在鏡頭前對大谷咆哮。此事發生後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）與老將弗里曼（Freddie Freeman）雖在休息室內對拉辛進行勸導，但道奇隊媒《Dodgers Ways》指出，道奇隊長久以來對這名昔日農場頭號新秀的「溫柔教育」已證明完全無效。《Dodgers Ways》作家Katrina Stebbins憤慨表示：「這不是普通的年輕球員在犯錯，這是他在disrespect（不尊重）他的隊友，甚至是這項運動本身。他對著大谷大吼大叫，那表情簡直就像是一個被剝奪看卡通權利的五歲屁孩。」Stebbins強烈主張，單靠心理教練的「溫柔對談」根本無法矯正拉辛的態度，道奇隊對於拉辛的溺愛讓他騎到球隊一哥頭上。直言：「說教沒用（ talk is cheap），現在是採取行動的時候了。」儘管目前道奇隊主戰捕手威爾·史密斯（Will Smith）因頸部不適缺陣，導致球團在調度上捉襟見肘，但輿論仍呼籲球隊不應讓拉辛繼續在先發名單中佔據位置。拉辛過去就曾因在場上對其他球隊球員進行非法滑壘、挑釁裁判等「傲慢行為」引發爭議，當時仍有不少球迷認為這是他「充滿鬥志」的表現。然而，當這種「鬥牛犬心態」演變為對自家人、甚至對大谷翔平的無禮，球迷忍耐度已達臨界點。媒體最後嚴正警告，道奇隊若想保持爭冠競爭力，絕對不能讓拉辛成為球隊氣氛的毒瘤。如果坐板凳無法讓他學會尊重，道奇隊應在交易大限前果斷將其送出。「拉辛需要學會什麼是道奇人，如果他做不到，他就不配留在這支球隊。」