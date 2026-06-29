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女星薔薔的妹妹林嘉珍（薔妹），去年和中國籍同性伴侶「阿順」結婚，為了孕育生命她們到國外借精懷孕，並在今年3月生下小孩，沒想到婚後不久，阿順就在社群爆料自己遭到林嘉珍家暴，且對方還在婚內出軌掀起譁然，沒想到昨（27）日，薔妹所經營的生殖中心突然公開一家三口全家福，還寫下「謝謝大家祝福」，讓全網都是有看沒有懂；為此阿順也回應「兩人沒有復合」，當下只是拍個照而已。薔妹所經營的「福利寶貝生殖中心」，昨日突然在社群公開阿順、薔妹、寶寶一家三口全家福照片，並且寫下「昨天可愛小寶出生100天，昨天一起帶她去拍照做紀念囉，謝謝大家的祝福，願每一個人的家庭都越來越好。」然而兩人月初還在社群隔空互罵，為此讓許多網友完全是有看沒有懂，「分分合合是三國，烽火連天不休」、「蛤？」、「你們在演哪一齣，我看不懂」、「現在演到哪裡」、「起承轉蛤」、「和好了嗎？我要暈倒」，完全不理解薔妹、阿順現在關係究竟是如何。照片公開後不久，阿順也在Threads回應，同時公開拍照當下情況，她當下只是被告知寶寶出生100天了來拍個照，「攝影師說一起拍幾張，就拍了幾張照片，她就立馬po上網。」透露自己和薔妹的事情目前完全沒有解決，「 我知道她想求和，因為小孩收養的事，但是一碼歸一碼。」