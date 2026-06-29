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薔薔的親妹妹林嘉珍（薔妹），去年和中國籍伴侶「阿順」登記結婚，之後兩人飛到海外借精懷孕，今年三月小孩誕生到世上，沒想到月初阿順卻在社群爆料，自己遭到騙婚騙孕，甚至對方還婚內出軌、家暴等惡行，事情消停一陣子後，阿順昨（28）日在社群加碼，自己懷孕時被薔妹出軌對象傳訊要求刪除私密合照，讓她氣得說：「傷害過別人的人可以如此輕描淡寫。」阿順昨日在社群氣憤發文，透露自己被薔妹外遇對象私訊說：「什麼都不知道」、「那對我來說只是工作」、「她對我來說真的很重要」、「我當天去了酒吧，而且喝得很醉」，並且希望阿順可以刪除兩人出軌證據。一番舉動讓阿順痛批對方「裝白蓮花」，她回憶懷孕時曾挺著大肚子陪薔妹出席聚會，當晚該女子不僅惡狠狠瞪著她，還用腳絆她，阻止她叫薔妹快回家；看到薔妹對自己大罵「滾」後，對方還一臉得意，甚至親友還幫忙使眼色，她表示當晚自己離開聚會後，薔妹與該女子就去開房發生婚外情，且回家後兩人還曖昧聊天許久。後來阿順抓包兩人聯繫後，薔妹曾刪除女方微信，然而沒過多久，兩人又重新加回微信，雙方再度爆發爭執。阿順表示，即使之後微信刪除了，兩人還是用IG聯絡，讓她最終心灰意冷、不想再管，如今對方卻私訊裝作毫不知情，讓她氣炸表示：「現在還好意思發私信跟我裝無辜不知道，這女的難道眼睛耳朵長歪了嗎？」