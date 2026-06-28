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中華職棒中信兄弟今（28）日在保留比賽以0：2不敵樂天桃猿，不僅終止近期的4連勝，還確定上半季墊底，繼2018年上半季後，球團第4次半季墊底。另一地賽事，富邦悍將4：1擊退味全龍，上半季奪下33勝，突破2019年下半季32勝，改寫球團史上半季最多勝紀錄。兄弟近期拉出一波4連勝，今日在洲際主場與桃猿進行保留比賽，從4局上開始打，兩隊先發投手伍立辰、曾家輝都未續投，改由德保拉（Jose De Paula）、魔爾曼（Kyle Marman）接替投球。雙方前7局以0：0平手，兄弟在8局下攻佔得點圈，卻少了適時一擊，留下殘壘。桃猿不打算打延長賽，9局上突破平手僵局，一出局後攻佔一、二壘，老將林泓育上場代打，鎖定第1球就出棒，敲出帶有打點的適時安打，隨後劉子杰在傷口上灑鹽，敲出安打攻下第2分。9局下朱承洋登板救援，演出3上3下，桃猿終場就以2：0完封兄弟，中斷「黃衫軍」4連勝。而這場比賽也成為上半季爐主決定戰，桃猿贏下此役，戰績為23勝33敗2和，剩下2場補賽，兄弟則是20勝35敗2和，剩下3場補賽。即便桃猿未來2戰全輸、兄弟3戰全贏，雙方戰績同為23勝35敗2和。進一步比較對戰成績，雙方還有1場正面對決的補賽，即便桃猿吞敗，仍以6勝4敗2和取得對戰優勢，守住第5名的席位。中信集團自2014年入主兄弟後，曾經有過3次半季墊底紀錄，分別是2014年上半季、2017年下半季以及2018年上半季，今日不敵桃猿，確定在上半季墊底。另一地賽事，富邦悍將以4：1逆轉味全龍，上半季奪下33勝，突破2019年下半季的32勝，改寫富邦接手義大犀牛後，球團史上半季最多勝紀錄，悍將上半季剩下1場比賽，有機會再次改寫紀錄。