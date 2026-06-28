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▲今天後援會活動現場包含立法委員許智傑、高雄市議員湯詠瑜、郭建盟、陳慧文、黃彥毓、林智鴻、黃秋媖、李雅慧、張博洋以及市議員參選人尹立、洪村銘、黃敬雅、吳昱鋒、鄧巧佩等多位戰友到場。（圖／高市長參選人賴瑞隆辦公室提供）

▲ 今天後援會由賴瑞隆授戰旗予後援會會長黃來進，宣布扶輪後援會正式啟動，未來也將延續基層社團綿密能量，力挺賴瑞隆做市長。（圖／高市長參選人賴瑞隆辦公室提供）

繼各地區後援會、里長後援會、同濟後援會陸續成立後，高雄市長參選人賴瑞隆的扶輪後援會今（28）日成立。扶輪先進自發集結，象徵高雄各大社團、企業界與社會中堅力量共同站出來，支持賴瑞隆「南方崛起、邁向國際」的市政願景。賴瑞隆表示，扶輪的精神是「服務至上」，更具備立足地方、連結世界的國際視野。扶輪長期投入國際交流與社區關懷，正是高雄重要的民間國際橋梁。賴瑞隆表示，高雄的轉型，將是傳統與創新並行、經驗與創意共好。在產業上，要讓傳產透過智慧化、數位化、淨零轉型持續升級，也讓半導體、AI、智慧科技加速落地；在人才部分，要尊重資深勞工與企業前輩的經驗，也給年輕世代、科技人才、創業團隊更多舞台；在觀光上，要讓傳統觀光，與高流、駁二、衛武營、港灣展演、大型演唱會等近年新興項目一起發展，讓老地方有新故事，讓新景點有在地味。賴瑞隆指出，這也正呼應扶輪精神。扶輪有資深社友的經驗傳承，也有新世代社友的創意活力；每一位社友來自不同領域與世代，因為服務精神聚在一起，讓經驗與創新彼此加乘。高雄也是如此，傳統產業的厚實基礎、新興科技的未來機會、資深前輩累積的智慧、年輕世代帶來的創意，將是彼此成就。賴瑞隆強調，高雄是一座夢想城市，什麼奇蹟都有可能發生。未來他將以更開闊的國際視野與更長遠的城市格局，接下高雄第四棒，延續陳其邁市長推動「一機場三中心」、進一步提出「產業六支箭」與「幸福首都工程」等願景，讓高雄成為台灣面向世界的新戰略門戶、科技經濟之都，也讓每個世代共享城市進步成果。扶輪後援會會長黃來進表示，高雄這20年來的進步與改變有目共睹，高雄要繼續前進，更需要慎選市長人選。黃來進強調，賴瑞隆歷經黨內初選後脫穎而出，實力備受肯定，也是公督盟認證的優秀立委，呼籲大家積極邀請親朋好友，一起支持賴瑞隆繼續帶領高雄邁進。立法委員許智傑表示，扶輪的精神是「強壯自己、幫助他人」，社員們藉由做公益，讓生活更加豐富、生命更有意義，也希望大家未來持續互相扶持，共同支持賴瑞隆高票當選高雄市長。賴瑞隆感謝扶輪先進站出來支持。未來將全力以赴結合中央資源、延續市政經驗，與高雄立委、議員團隊攜手，讓高雄不是重新摸索，而是立即上手、接棒前進，推動下一個十年穩健向前。活動現場包含立法委員許智傑、高雄市議員湯詠瑜、郭建盟、陳慧文、黃彥毓、林智鴻、黃秋媖、李雅慧、張博洋以及市議員參選人尹立、洪村銘、黃敬雅、吳昱鋒、鄧巧佩等多位戰友到場。並由賴瑞隆授戰旗予後援會會長黃來進，宣布扶輪後援會正式啟動，未來也將延續基層社團綿密能量，力挺賴瑞隆做市長。