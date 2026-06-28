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歐洲歷史級熱浪 死亡人數還在上升

為什麼歐洲室內很少裝冷氣？4大原因難解

歐洲遭到創紀錄的熱浪席捲，法國西南部上周氣溫創下歷史新高，狂飆至攝氏44.3度，包含義大利、西班牙、德國都出現極端高溫。歐洲人苦不堪言，在室內沒冷氣和空調設備的情況下，只能苦撐。為什麼歐洲室內不裝冷氣？4項重要關鍵原因決定了這一狀況。根據路透報導，週日歐洲部分地區的氣溫將達到攝氏40度，法國公共衛生單位報告指出，在破紀錄的熱浪期間，超額死亡人數達到了 1000 人。大多數與高溫相關的死亡事件涉及老年人，隨著更多關於養老院和私人住宅死亡事件的訊息公佈，預計死亡人數還會上升。這場自6月20日開始的超級熱浪是歐洲有史以來最嚴重的，酷熱的天氣擾亂了發電，破壞了基礎設施，並使醫療系統不堪重負，學校也因太熱被迫關閉。極端高溫也影響了歐洲的河流，導致河水水位下降、水溫升高，對發電和農業造成了問題。主要鐵路線的列車班次也有所減少，部分電車甚至停駛，許多人待在家中，直到日落後才願意出門。夏天在歐洲用餐時，大多數民眾都會想待在室外通風且有遮陽棚的店家，或是牆體厚且位於地下、陽光無法直射的陰涼空間，也不願選擇留在店家內，因大多數餐飲店家都不會裝設冷氣。BBC以法國為例，法國只有約25%的人家中有冷氣，比起西班牙和義大利來得更低，美國和日本則達到九成。BBC提到，法國曾經有相對溫和的氣候，高溫持續時間不長，讓許多人認為家中購買冷氣並不經濟實惠。其次，法國很多住宅建造年代較早，沒有為冷氣設備預留空間，許多建築物也對安裝室外機有所限制。關鍵是，許多法國人認為，冷氣並不是環保設備，環保組織和左翼政黨通常反對普裝冷氣，認為耗電，且冷氣排出的熱風會造成城市更熱，讓城市氣溫再上升2到3度，因此法國一直以來的建築政策都朝向隔熱、綠化和自然通風。路透則指出，安裝冷氣需要申請或是高昂工程費，許多民眾難以負擔。在歐洲光是安裝冷氣費用，就至少要1000歐元（約3.6萬元台幣），有部分地區甚至直上3000歐元，這還不包含冷氣設備主體。