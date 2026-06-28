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▲黃立成幣圈豪賭（圖／截自Ｘ）

台灣藝人「麻吉大哥」黃立成近期在加密貨幣市場的慘況引發外界高度關注。鏈上監測平台「Lookonchain」28日披露，黃立成疑似因資金周轉壓力，正在虧本拋售手中持有的「無聊猿」NFT，單月虧損更高達243萬美元（約新台幣7,742萬元），帳戶餘額已急速縮水至僅剩8.1萬美元（約新台幣258萬元），讓網友紛紛留言看戲。Lookonchain監測數據顯示，過去一個月內，黃立成以34個無聊猿NFT換得399枚以太幣（ETH），價值約63.1萬美元（約新台幣2,010萬元），但每一筆交易幾乎都是虧本出售。其中損失最慘烈的一筆，是編號「#6057」的無聊猿NFT，4年前購入價格為76.84枚以太幣，如今卻只以7.65枚以太幣賣出，損失高達90%，等同幾乎白送出去。除了虧本賣NFT，黃立成也遭到交易平台連續清算，帳戶餘額瞬間驟降至僅剩8.1萬美元。他日前更被發現在社群平台發文求助，寫下「We're going to need more Tom.（我們需要更多的Tom）」，似乎是在向美國加密貨幣界知名人物托馬斯李（Tom Lee）喊話，希望對方出面救市，引發外界側目。不過就在外界一片唱衰之際，黃立成28日凌晨突然在社群發文喊出「ETH的復仇」、「Machi準備跑起來了」，並同步標註多個監測平台，展示加密貨幣的成長數據，態度轉趨積極，似乎仍不打算放棄以太幣多單部位。這波操作在網路上引發大批留言，網友反應相當精彩：「你怎麼開始賣猴子了」、更有人神評：「麻吉大哥的ETH多單被爆倉一次又一次，但他還是繼續做多，真他X的是個傳奇。」